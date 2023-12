L'entraîneur-chef de football Jeff Hartings démissionne après une course réussie à la Worthington Christian School

Après un mandat marquant en tant qu'entraîneur-chef de football à la Worthington Christian School, Jeff Hartings a annoncé sa décision de démissionner de son poste. La nouvelle est une surprise pour de nombreux fans et supporters, car Hartings a mené l'équipe vers un grand succès au cours de ses sept années à la tête de l'équipe.

Dans un message sincère adressé à l'équipe, Hartings a déclaré que son choix de se retirer avait été fait après beaucoup de réflexion et de prière. Il estime qu'il est dans le meilleur intérêt de sa famille et de lui-même de quitter ce rôle. Le dévouement et l'engagement de Hartings envers le programme ont joué un rôle important dans l'élaboration des fondements des programmes de football des collèges et lycées, ainsi que du programme de football des jeunes.

Sous la direction de Hartings, l'équipe de football de Worthington Christian a connu des réalisations remarquables, notamment des championnats de ligue en 2019 et 2022. Son leadership a favorisé une culture centrée sur le Christ au sein du programme, mettant l'accent sur le travail acharné et la recherche de l'excellence sur et en dehors du terrain.

"Worthington Christian est immensément reconnaissant pour les contributions de l'entraîneur Hartings et pour l'impact qu'il a eu sur notre programme de football", a déclaré Tony Earp, directeur sportif de l'école. "Son accent mis sur les valeurs et le travail d'équipe servira de fondement à notre succès futur."

Alors que l'école commence à rechercher le prochain entraîneur-chef, la priorité sera de trouver un candidat approprié, capable de perpétuer l'héritage établi par Hartings. Le candidat idéal sera quelqu'un qui pourra s'appuyer sur les récentes réalisations de l'équipe et défendre les valeurs fondamentales du programme.

Le départ de Hartings marque la fin d'une époque à la Worthington Christian School, mais les fondations qu'il a posées assurent un avenir radieux au programme de football. La communauté scolaire reste reconnaissante pour son leadership et lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, tout le meilleur dans leurs projets futurs.

