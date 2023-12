Un nouveau supercalculateur pour révolutionner le traitement de l'IA

Des chercheurs australiens développent un superordinateur révolutionnaire qui vise à révolutionner le traitement de l’intelligence artificielle (IA). Cette machine innovante, appelée DeepSouth, simulera des réseaux neuronaux à une échelle comparable à celle du cerveau humain. Avec une capacité estimée à 228 XNUMX milliards d’opérations synaptiques par seconde, DeepSouth aura le potentiel de traiter de grandes quantités de données à grande vitesse.

L’équipe du projet de l’Université Western Sydney prévoit de relever l’un des défis majeurs du développement de l’IA : l’énorme consommation d’énergie des systèmes actuels. À mesure que la technologie de l’IA devient de plus en plus omniprésente dans nos vies, la demande énergétique des serveurs d’IA, tels que ceux vendus par NVIDIA, devrait dépasser celle de nombreux petits pays. Le supercalculateur DeepSouth vise à résoudre ce problème en émulant l’incroyable efficacité du cerveau humain, qui ne consomme que 20 watts d’énergie pour effectuer des tâches cognitives complexes.

En utilisant une approche de réseau neuronal à pointe, DeepSouth sera nettement plus petit et consommera moins d'énergie que les superordinateurs traditionnels. Le système fournira une plate-forme pour faire progresser notre compréhension de la façon dont le cerveau calcule et permettra le développement d'applications informatiques à l'échelle du cerveau dans divers domaines, notamment la détection, la recherche biomédicale, la robotique, l'exploration spatiale et les applications d'IA à grande échelle.

Son lancement est prévu en avril 2024, DeepSouth offrira aux chercheurs un outil plus efficace et plus puissant pour étudier les réseaux de neurones. Sa conception modulaire et évolutive utilisant du matériel disponible dans le commerce facilitera les extensions ou ajustements futurs pour répondre à différentes exigences informatiques. En fin de compte, l’objectif est de rapprocher le traitement de l’IA des capacités du cerveau humain et de favoriser les progrès dans plusieurs domaines.

Alors que le supercalculateur DeepSouth vise à simuler le cerveau humain, il est intéressant de constater que d’autres chercheurs adoptent l’approche inverse. Certaines équipes intègrent de véritables tissus cérébraux humains dans des puces informatiques cyborgs, donnant des résultats prometteurs. La convergence de l’intelligence biologique et artificielle recèle un immense potentiel pour l’avenir de l’informatique et pourrait conduire à des découvertes révolutionnaires.

À l’ère de l’IA, le développement de nouvelles technologies comme DeepSouth démontre la recherche continue de l’innovation et la volonté de repousser les limites du possible. À mesure que ce supercalculateur prend vie, il a le potentiel de remodeler le traitement de l’IA et d’accélérer les progrès dans notre compréhension du cerveau.