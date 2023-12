Un supercalculateur neuromorphique révolutionnaire dévoilé par l'Université Western Sydney

Un supercalculateur de pointe, nommé DeepSouth, a été dévoilé par le Centre international des systèmes neuromorphiques (ICNS) de l'Université Western Sydney. Ce système révolutionnaire utilise l'ingénierie neuromorphique pour imiter les processus du cerveau humain, lui permettant d'émuler efficacement de vastes réseaux de neurones à un rythme impressionnant de 228 XNUMX milliards d'opérations synaptiques par seconde. En termes de puissance de calcul, DeepSouth rivalise avec la vitesse estimée des opérations du cerveau humain.

Contrairement aux superordinateurs traditionnels qui consomment des quantités importantes d’énergie, DeepSouth a été spécialement conçu pour fonctionner comme des réseaux de neurones, ce qui entraîne une consommation d’énergie moindre et une plus grande efficacité. Le professeur André van Schaik, directeur de l'ICNS, explique que cette approche unique fera progresser notre compréhension du calcul cérébral tout en facilitant le développement d'applications informatiques à l'échelle cérébrale dans divers domaines tels que la recherche biomédicale, la robotique, l'exploration spatiale et l'intelligence artificielle.

L’un des principaux avantages de DeepSouth est sa capacité à révolutionner les appareils intelligents et les applications d’IA. Grâce à sa capacité à traiter rapidement des quantités massives de données et à utiliser considérablement moins d’énergie, DeepSouth ouvre des possibilités pour des téléphones mobiles, des capteurs industriels et agricoles plus économes en énergie et une technologie d’IA plus intelligente. De plus, ce superordinateur fournira des informations précieuses sur le fonctionnement du cerveau humain, qu’il soit sain ou malade.

Le développement de DeepSouth est le fruit d'un effort collaboratif impliquant des partenaires de recherche d'institutions réputées, notamment l'Université de Sydney, l'Université de Melbourne et l'Université d'Aix-la-Chapelle, en Allemagne. Le système s'inspire notamment de TrueNorth et Deep Blue d'IBM, qui ont joué respectivement un rôle déterminant dans le domaine des réseaux neuronaux simulés et des échecs informatiques.

DeepSouth devrait être opérationnel d'ici avril 2024, et son déploiement à l'Université Western Sydney marque une étape importante dans l'émergence de la région en tant que pôle de haute technologie notable. Grâce à ses capacités de traitement parallèle ultra-rapides, son évolutivité et sa reconfigurabilité, DeepSouth est en passe de révolutionner le paysage du calcul intensif, tout en tirant parti du matériel disponible dans le commerce pour une amélioration continue et une accessibilité plus large.