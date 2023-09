Des scientifiques chinois réussissent à cultiver des reins contenant des cellules humaines dans des embryons de porc

By

Des scientifiques chinois ont réalisé une avancée majeure en cultivant avec succès des reins contenant des cellules humaines dans des embryons de porc. Ce développement révolutionnaire, qui pourrait potentiellement atténuer la pénurie d’organes destinés à la transplantation, a été publié dans la revue Cell Stem Cell. Cependant, l'étude a soulevé des préoccupations éthiques dans la mesure où certaines cellules humaines ont également été trouvées dans le cerveau des porcs.

Les chercheurs des Instituts de biomédecine et de santé de Guangzhou ont ciblé les reins en raison de leur importance en médecine humaine, en tant qu'un des premiers organes à se développer et le plus couramment transplanté. L'auteur principal, Liangxue Lai, a déclaré que les tentatives précédentes visant à cultiver des organes humains chez des porcs avaient échoué, ce qui rendait cet accomplissement remarquable.

Cette approche diffère des récentes percées très médiatisées aux États-Unis, où des organes de porc génétiquement modifiés ont été transplantés avec succès chez l'homme. Au lieu de cela, les scientifiques chinois ont décrit leurs travaux comme une étape pionnière dans la bio-ingénierie des organes. L’équipe a utilisé l’édition génétique CRISPR pour supprimer deux gènes nécessaires à la formation des reins chez les embryons de porc, créant ainsi une « niche ». Ils ont ensuite introduit des cellules souches pluripotentes humaines dans les embryons, qui se sont développés en reins fonctionnels contenant 50 à 60 % de cellules humaines.

Même si la présence de cellules humaines dans le cerveau des porcs suscite des inquiétudes, cette recherche constitue une étape importante. Cependant, de nombreux défis doivent encore être relevés avant que cette expérience puisse devenir une solution viable. Les scientifiques prévoient d'optimiser leur technologie pour l'utiliser dans la transplantation humaine, mais il existe des limites, telles que les cellules vasculaires d'origine porcine dans les reins, qui pourraient conduire à un rejet. L’équipe a également l’intention de développer davantage les reins et d’explorer la culture d’autres organes humains, tels que le cœur et le pancréas, chez le porc.

En résumé, des scientifiques chinois ont réalisé une première mondiale en cultivant avec succès des reins contenant des cellules humaines dans des embryons de porc. Si cette avancée soulève des préoccupations éthiques, elle présente également une voie prometteuse pour remédier à la pénurie de dons d’organes. L'équipe de recherche prévoit de surmonter les défis existants et d'optimiser la technologie en vue d'une utilisation potentielle en transplantation humaine.

Sources:

– Cell Stem Cell (journal), « Pig Embryo with Functionally Mature Ureters Derived from Human Pluripotent Stem Cells » – Lien non fourni