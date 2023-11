La nouvelle phase de carrière de Phoebe Philo suscite l’enthousiasme et le débat parmi les influenceurs de la mode

By

Phoebe Philo, figure vénérée de l'industrie de la mode, a une fois de plus fait des vagues avec le lancement de sa nouvelle collection. Connue pour son esthétique féminine raffinée, les créations de Philo ont eu un impact durable sur le monde de la mode. Ses précédents passages chez Chloé et Céline lui ont valu des éloges et un culte, laissant un vide lorsqu'elle a annoncé sa retraite en 2017.

Cependant, la semaine dernière a marqué le retour très attendu de Philo, avec la sortie de sa première collection sous son propre label. La collection, baptisée « Edits », comprend 150 styles déjà épuisés malgré les accusations de prix trop élevés. Les prix d'articles comme les leggings et les sacs à main ont atteint respectivement 11,000 8,500 $ et XNUMX XNUMX $.

Si le retour de Philo a suscité l'enthousiasme et les éloges de nombreuses personnes, d'autres ont exprimé des réserves. Certains critiques affirment que ses créations existent déjà dans le monde de la mode et peuvent être trouvées chez d'autres créateurs. La collection comprend des pièces uniques telles que des pantalons qui se dézippent dans le dos et des leggings imprimés en zigzag, que certains trouvent discutables en termes d'attrait.

Un autre inconvénient pour les clients internationaux est que les expéditions sont actuellement limitées aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. Cependant, des fans dévoués en Australie et dans d'autres régions trouvent des moyens d'acquérir les pièces très recherchées de Philo.

Des influenceurs de mode et des experts du secteur ont donné leur avis sur la collection, avec des critiques mitigées. Certains ont loué la capacité de Philo à répondre aux besoins de son public cible, soulignant son talent à créer des pièces intemporelles et luxueuses. D'autres ont observé un sentiment de minimalisme expansif avec des touches occasionnelles de texture et d'embellissement, mettant en valeur le langage vestimentaire unique de Philo.

Dans l’ensemble, le retour de Philo a déclenché des discussions et des débats parmi les passionnés de mode. Quelles que soient les opinions, il est évident que son influence et son impact sur le monde de la mode continuent de résonner, alors que les femmes se sentent à nouveau vues et prises en charge sous sa nouvelle marque.

FAQ:

1. Qui est Phoebe Philo ?

Phoebe Philo est une créatrice de mode britannique connue pour son esthétique féminine raffinée et son approche minimaliste du design. Elle s'est fait connaître au cours de son mandat chez les marques de luxe françaises Chloé et Céline.

2. Comment s'appelle la nouvelle collection de Philo ?

La nouvelle collection de Philo s'appelle « Edits », et comprend 150 styles qui incarnent ses éléments de conception emblématiques.

3. Où acheter la collection Philo ?

Actuellement, la collection n’est disponible pour expédition qu’aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. Cependant, des fans dévoués d’autres régions trouvent d’autres moyens d’acquérir ses pièces très recherchées.

4. Quelles sont les pièces marquantes de la collection de Philo ?

La collection présente des pantalons et des chemises ajustés aux coupes impeccables, des manteaux shaggy, des jeans baggy et des vestes en cuir. Les créations de Philo dégagent un sentiment de sex-appeal intellectuel et sont souvent caractérisées par des couleurs sombres et sérieuses.

5. Quel est le consensus général parmi les influenceurs mode concernant le retour de Philo ?

Les opinions des influenceurs de la mode sont variées. Alors que certains expriment leur enthousiasme et leurs éloges pour le retour de Philo, d'autres affirment que ses créations existent déjà dans le monde de la mode et peuvent être trouvées chez d'autres créateurs. Néanmoins, l'influence et l'impact de Philo sur l'industrie restent indéniables.