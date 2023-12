Nouveau titre : Les problèmes de sécurité persistent pour le pont de California Avenue alors que la ville retarde son action

Dans un appel continu à l'amélioration de la sécurité, Marcie Kemmler a plaidé pour des réparations urgentes du pont de California Avenue. En tant que propriétaire du Don's Diner, situé à côté du pont, Kemmler a accumulé un bac rempli de fragments de béton et de métal rouillé tombés de la structure au cours des dernières années. Elle a notamment présenté un gros morceau de béton, complété par une vis saillante, qui s'est récemment détachée du pont.

Exprimant son inquiétude, Kemmler a établi des parallèles avec un incident précédent à Fern Hollow, soulignant qu'elle ne souhaite pas qu'une catastrophe similaire se produise. Frustrée par ce qu'elle perçoit comme un manque de sérieux de la part des autorités, elle a déclaré : « Je ne pense pas qu'ils prennent cela au sérieux. »

Alors que la chaîne d'information locale Channel 11 avait déjà fait état de la détérioration du pont, la situation s'est aggravée récemment lors de fortes pluies et d'une tempête de grêle. Selon Kemmler, l'eau s'est déversée du pont, saturant le flanc de la colline adjacente et provoquant des inondations dans la rue Eckert en contrebas. Constatant les dégâts, Kemmler a même montré comment l'eau avait arraché la pierre du pont.

Malgré des mesures temporaires telles que l'installation de filets et de clôtures pour retenir les débris qui tombent et restreindre l'accès, Kemmler a affirmé que le ministère de la Mobilité et des Infrastructures (DOMI) n'était pas présent ou impliqué dans la résolution du problème. À l’inverse, la ville affirme que DOMI était sur place le lendemain, évaluant le pont et déterminant que celui-ci et la rue en contrebas étaient sécuritaires.

Reconnaissant l'importance du problème, la ville a déclaré que DOMI se coordonne avec un entrepreneur équipé d'équipement d'accès pour mener une enquête approfondie du système de drainage et identifier les réparations nécessaires.

Un malaise persiste parmi les résidents locaux, intensifié par l'installation récente de nouvelles pistes cyclables et d'infrastructures, que certains perçoivent comme une mauvaise allocation des fonds. Kemmler a souligné que la priorité était de s'attaquer au pont en ruine, en particulier compte tenu des inquiétudes concernant l'impact potentiel des températures plus froides. Au cours de l’hiver précédent, de plus gros morceaux de béton étaient tombés du pont.

Face aux problèmes de sécurité croissants, il est impératif que la ville donne la priorité au pont de California Avenue et prenne des mesures rapides pour assurer le bien-être de la communauté.