Une femme parle d’une décennie de douleur après une chirurgie du filet pelvien

Une femme a parlé de « l’enfer » qu’elle a enduré pendant plus d’une décennie à la suite d’une opération de maillage pelvien réalisée par un chirurgien de Bristol qui fait actuellement face à une audience pour inconduite. Jennifer Hill, 74 ans, fait partie des plus de 200 patients qui, selon le North Bristol NHS Trust, ont subi un « préjudice » à la suite d'une chirurgie inutile du plancher pelvien utilisant un filet artificiel réalisée par le Dr Anthony Dixon. Mme Hill a subi une intervention chirurgicale en 2012, puis à nouveau en 2016, et a vécu des années de traumatisme et un impact important sur sa vie.

Le Dr Dixon, un chirurgien pelvien de premier plan au Royaume-Uni, a utilisé un treillis artificiel pour soulever les intestins prolapsus, une technique connue sous le nom de rectopexie laparoscopique par treillis ventral (LVMR). Il a effectué les interventions chirurgicales à l'hôpital Southmead, ainsi qu'à l'hôpital privé Spire, où les patients du NHS étaient souvent référés pour traitement. Un gastro-entérologue de l'hôpital Spire a conseillé à Mme Hill de consulter le Dr Dixon pour son syndrome du côlon irritable (SCI), mais il lui a par la suite diagnostiqué un prolapsus rectal et vaginal. Après l’opération, ses symptômes se sont aggravés.

Mme Hill souffre de lésions nerveuses, de problèmes intestinaux persistants, de difficultés à dormir et à manger, de douleurs intenses et de la nécessité d'irriguer le côlon plusieurs fois par jour. Elle ne peut plus avoir de relations sexuelles depuis les opérations à cause de la douleur. Mme Hill espère qu'en parlant de ses expériences et en témoignant lors de l'audience pour inconduite, elle parviendra à tourner la page et à apporter du réconfort à d'autres personnes dans des situations similaires.

Une étude du North Bristol NHS Trust publiée l'année dernière a révélé que 203 patients ayant subi une chirurgie LMVR par le Dr Dixon entre 2007 et 2017 auraient dû se voir proposer un traitement alternatif avant de procéder à la chirurgie. Linda Millband, responsable nationale des actions collectives en matière de négligence clinique chez Thompsons Solicitors, soutient une centaine d'anciens patients du Dr Dixon. Elle estime que l'audience se concentrera sur la question de savoir si le consentement a été adéquat, si des traitements alternatifs ont été proposés et si les patients ont été correctement informés des risques de l'opération.

Source: The Independent

Définitions:

– Pelvic Mesh : dispositif médical utilisé pour soutenir les organes de la région pelvienne, souvent utilisé dans les chirurgies de prolapsus des organes pelviens ou d'incontinence urinaire à l'effort.

– Rectopexie laparoscopique ventrale à mailles (LVMR) : technique chirurgicale qui utilise un filet artificiel pour soulever les intestins prolapsus.

– Prolapsus intestinal : condition dans laquelle le rectum s’enfonce dans le vagin ou l’anus ou dépasse de celui-ci.

– General Medical Council (GMC) : organisme de réglementation chargé de maintenir les normes de pratique médicale au Royaume-Uni.

– National Health Service (NHS) : Le système de santé financé par l’État au Royaume-Uni.

Sources:

- L'indépendant