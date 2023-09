New York Liberty de la WNBA collabore avec Xbox pour un tribunal sur le thème de Starfield

Le New York Liberty, une équipe professionnelle de basket-ball féminin de la WNBA, s'est associé à Xbox pour créer un terrain unique sur le thème de Starfield. Dans une collaboration entre le sport et le jeu, le design du terrain présente la coloration arc-en-ciel distinctive de Starfield dans la touche et les logos Starfield près de la ligne médiane. Le terrain sera appliqué au Barclays Center pour le match des Liberty contre les Los Angeles Sparks et les Washington Mystics. C'est la deuxième fois que Liberty s'associe à Xbox pour un terrain inspiré du jeu vidéo, mais la première fois qu'il est spécifiquement basé sur un jeu.

Keia Clarke, PDG de New York Liberty, s'est dite enthousiasmée par cette collaboration en déclarant : « Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat primé avec Xbox en présentant un autre tribunal secondaire unique en son genre et le lancement mondial de Starfield. » Clarke a également souligné l'opportunité d'atteindre et de dialoguer avec de nouveaux fans tout en créant une synergie entre la WNBA et les communautés de joueurs. Bethesda Studios, le développeur derrière Starfield, a sorti le jeu très attendu le 6 septembre pour Xbox Series X/S, PC via Windows, Steam et Game Pass.

Le patron de Xbox, Phil Spencer, a révélé que Starfield avait déjà dépassé le million de joueurs simultanés le jour de son lancement officiel. Cette collaboration entre le New York Liberty et Xbox met non seulement en valeur l'intersection du sport et du jeu, mais s'aligne également sur des jalons historiques pour les deux parties. Avec la sortie de Starfield, qui est le plus grand jeu vidéo de Bethesda Studios depuis plus d'une décennie, et le New York Liberty qui connaît sa meilleure saison de l'histoire de la franchise, le partenariat marque une période passionnante pour les deux organisations.

