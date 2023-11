La nouvelle balance intelligente « Body Pro 2 » révolutionne les soins de santé

By

Dans une démarche révolutionnaire pour le secteur de la santé numérique, Withings Health Solutions a dévoilé sa dernière innovation : la Body Pro 2. Cette balance intelligente de pointe combine connectivité cellulaire et conception modulaire, permettant aux prestataires de soins de révolutionner la façon dont ils gérer les maladies chroniques.

Le Body Pro 2 offre une gamme de fonctionnalités avancées, notamment des lectures de poids, d'IMC et de composition corporelle. Ce qui distingue cette balance intelligente, c’est sa capacité à mesurer la conductance électrochimique de la peau, une fonctionnalité encore inédite dans d’autres appareils similaires. Cette technologie innovante ouvre de nouvelles possibilités aux professionnels de la santé pour suivre et évaluer la santé des patients.

L'une des avancées les plus importantes du Body Pro 2 est sa conception modulaire. Grâce à un premier module délivré uniquement sur ordonnance, les prestataires de soins de santé peuvent désormais soutenir les patients diabétiques de manière plus efficace. En surveillant la conductance électrochimique cutanée (ESC), la balance peut aider à détecter les premiers signes de neuropathies périphériques diabétiques (DPN) et à évaluer le risque d'ulcères du pied diabétique.

Withings est fier d'être un pionnier du secteur, et le Body Pro 2 s'aligne sur cette vision. Non seulement il s’agit de la première balance intelligente à présenter une conception modulaire, mais elle inclut également une connectivité cellulaire, une fonctionnalité jamais vue auparavant. Cette connectivité garantit la transmission transparente de données précises et sécurisées aux équipes soignantes, sans nécessiter aucune configuration de la part du patient.

Le Body Pro 2 offre une multitude de fonctionnalités qui ont fait de Withings un leader sur le marché, notamment une facilité d'utilisation, un suivi puissant du poids, un suivi de la composition corporelle et une expérience utilisateur engageante. En l’absence de détails sur les prix pour l’instant, les prestataires de soins de santé intéressés sont encouragés à contacter directement Withings.

En présentant le Body Pro 2, Withings inaugure une nouvelle ère de balances intelligentes qui ont le potentiel de transformer la façon dont les prestataires de soins de santé gèrent les maladies chroniques. Grâce à sa conception innovante et à ses puissantes capacités, cette balance intelligente est appelée à révolutionner les soins de santé pour les années à venir.

Foire aux Questions

1. En quoi la Body Pro 2 diffère-t-elle des autres balances intelligentes du marché ?

La Body Pro 2 se distingue des autres balances intelligentes par sa conception modulaire, qui permet aux prestataires de soins de santé de traiter des maladies chroniques spécifiques. Il inclut également une connectivité cellulaire, garantissant une transmission transparente des données aux équipes soignantes.

2. Quel est l'objectif principal du premier module du Body Pro 2 ?

Le premier module vise à aider les prestataires de soins de santé à améliorer les soins aux patients diabétiques. Il permet de surveiller la conductance électrochimique cutanée (ESC) pour détecter les premiers signes de neuropathies périphériques diabétiques (DPN) et d'évaluer le risque d'ulcères du pied diabétique.

3. Le Body Pro 2 est-il facile à utiliser pour les patients ?

Oui, le Body Pro 2 est conçu pour être incroyablement convivial. Les patients peuvent commencer à l’utiliser dès la sortie de la boîte, sans aucune configuration. La balance transmet automatiquement des données précises et sécurisées aux équipes soignantes.