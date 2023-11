Présentation de la balance révolutionnaire Body Scan de Withings

Withings, la célèbre marque française de technologie de la santé, a une fois de plus révolutionné le monde des wearables et des moniteurs de fitness avec son dernier produit phare, la balance Body Scan. Cette balance intelligente de pointe surpasse le concept traditionnel de surveillance du poids, offrant une gamme d'évaluations de la santé qui permettent aux utilisateurs de mieux comprendre leur bien-être cardiovasculaire.

Contrairement aux balances classiques, la balance Body Scan intègre une technologie avancée dans sa conception. La balance est dotée d'une touche matérielle innovante sous la forme d'une barre intégrée qui se retire de l'unité au sol. Cette fonctionnalité unique permet à l'appareil de recueillir des données complètes sur le corps de l'utilisateur via des points de contact cutanés et des capteurs intégrés, fournissant ainsi une évaluation de santé plus précise et plus détaillée.

L'objectif principal de Body Scan est d'évaluer la santé cardiovasculaire et son impact sur le bien-être général. En analysant divers points de données et en les corrélant avec le poids, la santé cardiaque et le mode de vie de l'utilisateur, la balance offre des informations précieuses pour aider les individus à atteindre leurs objectifs de remise en forme et à réduire les risques potentiels pour la santé.

Au prix de 399.95 $ aux États-Unis, 400 € dans l’UE et 349.95 £ au Royaume-Uni, Body Scan offre une expérience complète de « bilan de santé ». La balance utilise quatre capteurs de poids qui fournissent des mesures de poids précises à 50 g près. Withings recommande d'utiliser la balance quotidiennement, de préférence à la même heure et dans des conditions similaires pour suivre les changements avec précision.

En plus du suivi du poids, l'application qui l'accompagne calcule et trace des mesures essentielles telles que l'indice de masse corporelle (IMC), le taux métabolique basal (BMR) et « l'âge métabolique ». Cette dernière mesure compare le poids et la composition corporelle à ceux d'autres utilisateurs ayant des profils similaires, offrant une indication du degré de santé de leur mode de vie.

Pour mesurer la composition corporelle, la balance Body Scan utilise une analyse d'impédance bioélectrique (BIA) multifréquence, qui envoie un courant électrique imperceptible à travers le corps. La poignée intégrée de la balance comporte des plaques métalliques qui doivent être en contact avec les paumes et les pouces pendant le processus de numérisation. L'application visualise ensuite les données sur un avatar factice, affichant la masse musculaire, la masse grasse, la masse osseuse, la masse hydrique et l'indice de graisse viscérale.

L'une des caractéristiques les plus remarquables de Body Scan est sa capacité à mesurer la rigidité artérielle à l'aide d'une technique appelée Pulse Wave Velocity (PWV). En suivant le temps nécessaire à une onde créée dans le sang par le rythme cardiaque pour atteindre le pied, l'échelle détermine l'âge vasculaire, fournissant ainsi un aperçu de la santé cardiovasculaire globale.

Une autre capacité remarquable du Body Scan est son électrocardiogramme (ECG) à 6 dérivations, qui peut détecter la fibrillation auriculaire (AFib), un trouble du rythme cardiaque associé à un accident vasculaire cérébral et à une insuffisance cardiaque. Cette fonctionnalité, auparavant réservée aux appareils portables comme l'Apple Watch, démontre l'engagement de Withings en faveur de l'innovation dans le secteur des technologies de la santé.

Que vous cherchiez à adopter un mode de vie plus sain ou à réduire les risques pour la santé, la balance Withings Body Scan change la donne en matière de surveillance de la santé personnelle. Sa large gamme de fonctionnalités, ses mesures précises et ses évaluations de santé complètes en font un outil indispensable pour tous ceux qui cherchent à optimiser leur bien-être.

Préparez-vous à vous lancer dans un voyage vers une meilleure santé avec Body Scan de Withings.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. La balance Body Scan peut-elle mesurer avec précision les fluctuations de poids ?

Oui, la balance Body Scan contient quatre capteurs de poids qui fournissent une mesure précise du poids à 50 g près. Des fluctuations de poids sont attendues et Withings recommande d'utiliser la balance une fois par jour, de préférence à la même heure et dans des conditions similaires, pour suivre efficacement les changements.

2. Quelles mesures l’application qui l’accompagne peut-elle calculer et représenter graphiquement ?

L'application calcule et trace l'indice de masse corporelle (IMC), le taux métabolique basal (BMR) et « l'âge métabolique ». Ces mesures fournissent des informations précieuses sur les niveaux de santé et de forme physique généraux de l'utilisateur.

3. Comment la balance Body Scan mesure-t-elle la composition corporelle ?

La balance Body Scan utilise une analyse d'impédance bioélectrique (BIA) multifréquence pour mesurer la composition corporelle. Cette technique envoie un courant électrique de faible niveau à travers le corps, les plaques métalliques situées sur le manche de la balance étant en contact avec les paumes et les pouces pendant le processus de numérisation. L'application visualise les données sur un avatar factice, affichant la masse musculaire, la masse grasse, la masse osseuse, la masse hydrique et l'indice de graisse viscérale.

4. Quelle est l'importance de mesurer la rigidité artérielle avec la vitesse de l'onde de pouls (PWV) ?

La mesure de la rigidité artérielle aide à déterminer l’âge vasculaire et donne un aperçu de la santé cardiovasculaire. L'échelle Body Scan suit le temps nécessaire à une onde créée dans le sang par le battement du cœur pour atteindre le pied, offrant ainsi des informations précieuses sur la santé artérielle.

5. La balance peut-elle détecter la fibrillation auriculaire (AFib) ?

Oui, la balance Body Scan comprend une fonction d'électrocardiogramme (ECG) à 6 dérivations qui peut détecter la fibrillation auriculaire, un trouble du rythme cardiaque associé à un accident vasculaire cérébral et à une insuffisance cardiaque. Cette fonctionnalité a été médicalement approuvée par les régulateurs d'appareils aux États-Unis et en Europe.

