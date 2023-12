Un nouvel assistant personnel pour les propriétaires de téléphones Pixel en préparation

By

Selon des rapports récents, Google développe un nouvel assistant personnel basé sur l'IA appelé Pixie pour ses propriétaires de téléphones Pixel. Cette technologie innovante devrait offrir une expérience utilisateur plus personnalisée et plus efficace aux utilisateurs de Pixel.

Bien que des informations limitées soient disponibles sur les capacités de Pixie, il s'agirait d'un assistant localisé qui s'exécute directement sur l'appareil, éliminant ainsi le besoin de superordinateurs basés sur le cloud. Ce développement s'aligne sur l'annonce précédente de Google concernant Gemini et Gemini Nano, qui jette les bases de ce nouvel assistant.

Les fonctionnalités potentielles de Pixie incluent la réponse aux demandes des utilisateurs, l'analyse des données de l'application et la gestion de divers paramètres sur le téléphone. Grâce à ces fonctionnalités, les utilisateurs de Pixel peuvent s’attendre à un assistant intuitif et parfaitement intégré qui répond à leurs besoins uniques.

Bien qu'aucune date de sortie n'ait été confirmée, les initiés du secteur prédisent que Pixie pourrait être présenté lors de la conférence annuelle des développeurs de Google, Google I/O, en 2024. Une disponibilité initiale est attendue sur les Pixel 9 et Pixel 9 Pro, avec une compatibilité ultérieure pour les anciens modèles Pixel. prévu d’ici l’hiver 2024.

Cette avancée prochaine en matière d'IA démontre l'engagement de Google à améliorer l'expérience utilisateur et à tirer parti des technologies de pointe. Avec Pixie, les utilisateurs de Pixel peuvent s'attendre à un nouveau niveau de commodité et d'efficacité, transformant ainsi la façon dont ils interagissent avec leurs appareils.

À mesure que Pixie entre sur le marché, il est probable que d’autres entreprises technologiques emboîtent le pas en développant leurs propres assistants personnels alimentés par l’IA. Dans un monde où les compagnons virtuels deviennent la norme, les possibilités d’amélioration de la productivité et d’intégration transparente semblent infinies.

Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour sur Pixie et comment il va révolutionner le paysage des assistants personnels pour les propriétaires de téléphones Pixel.