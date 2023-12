Selon la rumeur, Google lancerait un assistant alimenté par l'IA pour les propriétaires de téléphones Pixel

Selon un rapport de The Information, Google aurait lancé un nouvel assistant personnel basé sur l'IA appelé Pixie pour les propriétaires de téléphones Pixel. Ce nouvel ajout potentiel à la gamme d'assistants virtuels de Google pourrait également s'étendre à d'autres produits matériels Google, y compris ceux de la marque Nest.

Bien que les détails concrets sur les capacités de Pixie soient rares, il est supposé que cet assistant IA pourrait offrir une expérience plus personnalisée aux utilisateurs, s'exécutant localement sur leurs appareils au lieu de s'appuyer sur des superordinateurs basés sur le cloud. Semblable à Bard ou ChatGPT, Pixie pourrait être capable de répondre aux questions, d'analyser les données des applications et même de gérer divers paramètres du téléphone.

Bien qu'il n'y ait aucune confirmation officielle concernant la sortie de Pixie, les initiés du secteur prédisent qu'il pourrait être annoncé lors de la conférence Google I/O en 2024, avec la première disponibilité sur les Pixel 9 et Pixel 9 Pro. Par la suite, les anciens modèles de téléphones Pixel pourraient recevoir la mise à jour au cours de l’hiver de la même année.

L'incursion de Google dans les assistants IA a été bien accueillie dans le passé, avec la popularité de Google Assistant, Siri et Alexa. Cependant, avec les progrès de la technologie de l’IA ces dernières années, les utilisateurs attendent avec impatience un assistant virtuel plus avancé et plus performant, capable d’améliorer leur productivité et de rationaliser leurs tâches quotidiennes.

Alors que la concurrence sur le marché des assistants virtuels continue de croître, la sortie potentielle de Pixie par Google pourrait consolider sa position de leader dans les appareils alimentés par l'IA. Avec la possibilité de fonctionner localement sur l'appareil, Pixie pourrait offrir aux utilisateurs une expérience plus efficace et plus transparente, sans avoir besoin d'une connectivité Internet constante.

En attendant l'annonce officielle de Google, les passionnés de technologie et les propriétaires de Pixel surveillent avec impatience toute mise à jour sur la sortie potentielle de Pixie et les fonctionnalités innovantes qu'il pourrait apporter à leurs smartphones.