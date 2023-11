L'évolution de Bethesda : façonner l'avenir des RPG

Dans une vidéo récente, Todd Howard, le célèbre développeur de jeux, nous emmène dans un voyage nostalgique à travers l'histoire de son travail chez Bethesda. Depuis les débuts du FPS Terminator : Future Shock jusqu'au succès révolutionnaire de la série The Elder Scrolls, Howard réfléchit à la manière dont le passé du studio influence l'avenir des RPG.

La carrière de Howard a débuté en 1995 avec Terminator : Future Shock, un jeu qui introduisait des mécanismes innovants d'apparence de souris. Cette avancée majeure a jeté les bases de l'engagement de Bethesda à repousser les limites et à adopter les nouvelles technologies. Au fur et à mesure que la vidéo progresse, Howard partage un aperçu de son implication dans Daggerfall, le deuxième volet de la série The Elder Scrolls, et de son rôle en tant que chef de projet dans la création du spin-off d'Elder Scrolls, Redguard.

Cependant, c'est The Elder Scrolls 3 : Morrowind, sorti en 2002, qui a marqué un tournant pour Bethesda. Le succès du jeu, en particulier son portage sur console Xbox, a propulsé le studio au rang de reconnaissance grand public. Howard exprime son admiration devant l'impact de Morrowind et son succès en tant que deuxième jeu le plus vendu sur Xbox à l'époque, juste derrière Halo.

Tout au long de la vidéo, Howard classe les jeux de Bethesda en époques distinctes : l'ère MS-DOS pour leurs premiers titres PC, l'ère des consoles allant de Morrowind à Skyrim, et l'ère de nouvelle génération comprenant Fallout 4 et Fallout 76. Pour l'avenir, il dévoile les jeux de Bethesda. très attendu, Starfield, qui recèle un immense potentiel grâce à sa technologie de pointe et promet de redéfinir une fois de plus le genre RPG.

À la fin de la vidéo, Howard montre un espace vide à côté de Starfield et fait allusion à une autre sortie monumentale : The Elder Scrolls 6. Bien-aimée des fans du monde entier, la série The Elder Scrolls est devenue synonyme de l'héritage de Bethesda, et son prochain épisode suscite un énorme enthousiasme pour Passionnés de RPG.

L'engagement de Bethesda dans la création d'expériences RPG immersives et innovantes a consolidé sa position de figure éminente du secteur. De Morrowind à Starfield, leurs jeux ont captivé des millions de personnes avec leurs vastes mondes, leurs récits captivants et leurs mécanismes de jeu révolutionnaires. Alors que les passionnés de RPG attendent avec impatience l’avenir, il est indéniable que les contributions de Bethesda ont façonné à jamais le genre.

