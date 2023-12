Witch on the Holy Night maintenant disponible sur Steam

Le roman visuel très attendu, Witch on the Holy Night, a enfin fait ses débuts sur la populaire plateforme de jeu Steam. Développé par TYPE-MOON et localisé en anglais pour la première fois, la sortie de Witch on the Holy Night a rencontré un soutien massif de la part des fans.

Le monde immersif de Witch on the Holy Night prend vie avec ses visuels vibrants et sa bande sonore captivante. Les joueurs sont invités à se lancer dans un voyage envoûtant en perçant les mystères d'un royaume surnaturel. Avec sa narration complexe et ses personnages captivants, Witch on the Holy Night promet d'offrir une expérience de jeu inoubliable.

Les fans qui attendaient avec impatience la sortie anglaise pourront désormais profiter de Witch on the Holy Night sur Steam. Le jeu est également disponible sur d'autres plateformes telles que PlayStation 4 et Nintendo Switch, permettant aux joueurs de choisir leur appareil de jeu préféré.

Le site officiel de Witch on the Holy Night, mahoyo-en.com, fournit plus d'informations sur le jeu, y compris ses différentes options linguistiques (anglais, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel). Le compte Twitter officiel, @mahoyo_game, propose des mises à jour et des aperçus du monde de Witch on the Holy Night.

Si vous êtes fan de romans visuels ou recherchez une expérience de jeu captivante, Witch on the Holy Night est un jeu incontournable. Plongez-vous dans son monde enchanteur et découvrez les secrets qui s'y cachent.

[Photo : Sorcière lors de la Sainte Nuit Steam(R)]