Une violente tempête devrait frapper le New Jersey, entraînant de fortes pluies et des vents violents

Une puissante tempête devrait frapper le New Jersey ce week-end, entraînant avec elle le risque d'orages violents, de fortes pluies et peut-être même de neige. Alors que de légères averses de neige sont attendues mercredi dans tout l'État, les prévisionnistes sont davantage préoccupés par la tempête du week-end.

Selon les météorologues, une nouvelle zone de basse pression se développera alors qu'une tempête traversera le centre des Rocheuses et se déplacera vers les plaines du sud et du centre vendredi. À mesure que cette tempête s'intensifie, elle se dirigera vers la côte est, affectant potentiellement le New Jersey. Le type de précipitations dépendra de la trajectoire de la tempête, de fortes chutes de neige ou de pluie étant possibles.

Les villes de la côte Est, notamment Washington, DC et Boston, devraient connaître de fortes pluies suite à cette tempête. En plus des précipitations, de fortes rafales de vent sont également attendues. Les vents les plus forts sont attendus dimanche et dimanche soir, avec des rafales allant de 40 à 60 milles par heure et pouvant atteindre jusqu'à 75 milles par heure.

Les prévisions à venir pour le New Jersey incluent de légères averses de neige mercredi, suivies de journées généralement ensoleillées et partiellement nuageuses. Des températures plus chaudes sont attendues plus tard dans la semaine, avec des maximales allant de la trentaine au milieu des années 30. Dimanche, il y a 60 pour cent de probabilité qu'il pleuve et un ciel nuageux, avec un maximum proche de 50.

Les résidents du New Jersey doivent se préparer à la possibilité de fortes pluies, d'orages et de vents violents pendant cette tempête du week-end. Il est conseillé aux voyageurs de faire preuve de prudence sur les routes et dans les airs. Restez informé des dernières prévisions météorologiques et prenez les précautions nécessaires pour rester en sécurité pendant cet événement météorologique violent.