Les tempêtes hivernales continuent de toucher plusieurs États

Les avertissements de tempête hivernale restent en vigueur dans plusieurs États, alors qu'une tempête de plusieurs jours continue d'apporter de la neige et de la pluie dans diverses régions du pays. Le National Weather Service (NWS) a émis des avertissements pour certaines parties du Maine, du New Hampshire, du Wyoming et de l'Alaska, avec des précipitations supplémentaires attendues plus tard cette semaine. Cependant, un avertissement pour les régions du Vermont a expiré.

Le NWS prévoit que la tempête de neige qui affecte actuellement la Nouvelle-Angleterre s'atténuera lentement lundi. Cependant, une rivière atmosphérique devrait inonder le nord-ouest du Pacifique et apporter de fortes pluies tout au long du milieu de la semaine.

Les rivières atmosphériques sont des phénomènes météorologiques uniques qui peuvent transporter de grandes quantités d’humidité à travers des canaux étroits dans l’atmosphère. Ils peuvent transporter jusqu’à 15 fois la quantité d’eau qui coule à l’embouchure du fleuve Mississippi. Les précipitations du week-end ont entraîné de fortes chutes de neige dans les zones de haute altitude du nord-ouest. Le NWS craint que des précipitations supplémentaires n’aggravent la fonte des neiges et augmentent le risque d’inondation.

Dans l'État de Washington et en Oregon, les précipitations pourraient dépasser trois pouces à certains endroits, avec des précipitations modérées s'étendant à l'est de la chaîne de montagnes des Cascades. Le NWS prédit qu'un large courant d'humidité atmosphérique se déplacera vers l'intérieur des terres juste au nord d'Hawaï, conduisant à un système doux et à des niveaux de neige élevés.

Des avertissements de tempête hivernale sont toujours en vigueur pour le centre et l'ouest du Maine, le nord du New Hampshire, les chaînes de la Sierra Madre et de Snowy dans le Wyoming et le sud de l'Alaska. Ces zones pourraient connaître une accumulation importante de chutes de neige, créant des conditions routières dangereuses.

Bien que la neige puisse s'atténuer en Nouvelle-Angleterre, le NWS s'attend à ce qu'un autre système apporte des averses de neige éparses dans les Dakotas et dans d'autres États environnants, pour finalement se déplacer vers la Virginie occidentale d'ici mercredi.

Il est crucial que les habitants de ces zones touchées se tiennent informés des prévisions météorologiques et suivent les instructions ou avertissements émis par les autorités locales.

