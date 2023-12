Microsoft présente le mode d'économie d'énergie pour Windows 11

By

Microsoft prend des mesures pour rendre Windows 11 plus économe en énergie en testant une nouvelle fonctionnalité d'économie d'énergie. Le mode d'économie d'énergie, récemment lancé pour Windows 11 Insiders, permet aux utilisateurs d'économiser de l'énergie sur les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables, même lorsqu'ils sont branchés.

Le mode d'économie d'énergie complète l'option d'économie de batterie existante et fonctionne de manière similaire. Cependant, il offre des fonctionnalités plus larges en s’étendant au-delà des ordinateurs portables pour inclure les ordinateurs de bureau. En activant ce mode, les utilisateurs peuvent économiser l'électricité et réduire la consommation d'énergie.

Il existe un petit compromis en termes d'économies d'énergie, car le mode sacrifie certaines performances du système. Par conséquent, ce n’est peut-être pas le choix idéal pour les activités gourmandes en ressources telles que les jeux. Néanmoins, si vous cherchez à privilégier l’efficacité énergétique sans impact significatif sur les tâches quotidiennes, le mode économie d’énergie peut être un excellent outil.

Pour accéder à la nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs peuvent soit l'activer à partir du menu Paramètres rapides, soit la configurer via le menu Système > Alimentation > Économiseur d'énergie dans le menu Paramètres. De plus, les utilisateurs ont la possibilité de définir le mode d’économie d’énergie pour qu’il s’active automatiquement en fonction d’un pourcentage de batterie spécifique.

Bien que le mode d'économie d'énergie ne soit actuellement disponible que pour les Windows 11 Insiders du canal Canary, ceux qui n'y ont pas accès peuvent toujours utiliser le mode d'économie de batterie existant déjà disponible pour tous les utilisateurs de Windows 11. De plus, la fonction de recommandations énergétiques du système peut aider à optimiser la consommation d'énergie en ajustant automatiquement les paramètres tels que la luminosité de l'écran pour économiser de l'énergie.

En introduisant ce mode d'économie d'énergie, Microsoft s'engage à promouvoir l'efficacité énergétique au sein de ses logiciels. Cette initiative s’aligne sur l’objectif mondial de réduction de l’empreinte carbone et de conservation des ressources énergétiques.

QFP

1. Puis-je utiliser le mode d’économie d’énergie sur les ordinateurs portables et de bureau ?

Oui, le mode économie d'énergie est disponible pour les ordinateurs portables et de bureau.

2. Le mode d'économie d'énergie aura-t-il un impact sur les performances du système ?

L'activation du mode d'économie d'énergie peut entraîner un léger compromis dans les performances du système. Il est recommandé d'éviter d'utiliser ce mode pour des activités gourmandes en ressources comme les jeux.

3. Comment puis-je activer le mode économie d'énergie ?

Vous pouvez activer le mode d'économie d'énergie à partir du menu Paramètres rapides ou en accédant à Système > Alimentation > Économiseur d'énergie dans le menu Paramètres.

4. Le mode économie d'énergie est-il disponible pour tous les utilisateurs de Windows 11 ?

Le mode d'économie d'énergie n'est actuellement accessible qu'aux Windows 11 Insiders du canal Canary. Cependant, tous les utilisateurs de Windows 11 peuvent utiliser le mode d'économie de batterie existant.