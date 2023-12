By

La version 11 de Windows 26016 marque la dernière version des Canaries pour l'année 2023, la prochaine étant attendue en janvier 2024. Cette version particulière n'a peut-être pas une longue liste de changements, mais elle perpétue la tradition de surprendre les utilisateurs avec des fonctionnalités cachées. Le dernier ajout est l'introduction d'une nouvelle section dans l'application Paramètres appelée « Composants AI ».

Selon la description, la section « Composants IA » permettra aux utilisateurs d'afficher et de supprimer les fonctionnalités basées sur l'IA dans le système d'exploitation. Cela concorde avec des rapports récents suggérant que Microsoft prévoit une mise à jour majeure de Windows en 2024, avec un accent important sur l'intégration de l'IA. Cela arrive également à un moment idéal puisque AMD et Intel ont récemment publié leurs nouvelles puces mobiles, promettant des améliorations substantielles des performances de l'IA.

Bien que la présence de la section « Composants IA » soit sans aucun doute passionnante, il ne s'agit actuellement que d'un espace réservé sans aucun contenu remarquable. Il a la même icône que la section « Composants système » récemment introduite, qui comprend des applications telles que Microsoft Store, Phone Link et Windows Backup. Cependant, pour les utilisateurs curieux désireux d'explorer, il existe un moyen de forcer l'activation de la section « Composants AI » à l'aide de l'application ViVeTool.

Voici les étapes pour activer la section « Composants AI » :

1. Téléchargez ViveTool depuis GitHub et extrayez les fichiers dans un dossier pratique.

2. Cliquez avec le bouton droit sur le bouton Démarrer et choisissez « Terminal Windows (administrateur) ».

3. Basculez vers le profil Invite de commandes en appuyant sur Ctrl + Maj + 2 ou en cliquant sur le bouton fléché vers le bas en haut de la fenêtre.

4. Utilisez la commande CD pour accéder au dossier dans lequel ViveTool est extrait. Par exemple, si c'est dans C:Vive, tapez « CD C:Vive ».

5. Entrez la commande « vivetool /enable /id:47688503 » et appuyez sur Entrée.

6. Redémarrez votre ordinateur pour que les modifications prennent effet.

7. Explorez la nouvelle section « Composants AI » dans Paramètres > Système.

Pour annuler les modifications et désactiver la section « Composants AI », utilisez la commande « vivetool /disable /id:47688503 ».

Il est fascinant de réfléchir aux possibilités des composants d'IA dans Windows 11 et ses futures itérations. Quelles fonctionnalités basées sur l’IA aimeriez-vous voir Microsoft implémenter ? Partagez vos réflexions et vos idées dans les commentaires.

Le mérite de la découverte de la section « Composants IA » revient à @PhantomOfEarth sur Twitter.