Une norme universelle : l’importance de la matière pour les appareils domestiques intelligents

Avoir une maison intelligente peut être pratique et satisfaisant, mais cela s’accompagne souvent de la difficulté de gérer des normes différentes pour différents appareils. Cela signifie plusieurs hubs, applications et processus de configuration compliqués. Matter, une nouvelle norme technologique pour les appareils domestiques intelligents, vise à résoudre ce problème en fournissant une norme universelle à laquelle tous les appareils peuvent adhérer.

Dans une configuration de maison intelligente, vous pouvez avoir des ampoules d’une entreprise, des prises d’une autre, un système d’arrosage d’une autre marque et des climatiseurs d’une autre. Chacun de ces produits peut nécessiter son propre hub et sa propre application, et ils peuvent utiliser différentes normes de connectivité telles que Zigbee, Z-wave et Ha-low. Cette configuration fragmentée peut être gênante et déroutante pour les utilisateurs.

Matter cherche à unifier l'écosystème de la maison intelligente en proposant une norme unique que tous les appareils peuvent adopter. Avec Matter, vous pouvez utiliser le hub de contrôle domestique de votre choix, qu'il s'agisse de SmartThings, Google Home, Apple HomeKit ou Alexa. Tous les appareils compatibles Matter fonctionneront de manière transparente avec le hub de votre choix, éliminant ainsi le besoin de plusieurs applications et hubs dans toute votre maison.

En plus de simplifier la configuration et le contrôle, Matter apporte également d'autres avantages. Les appareils Matter peuvent toujours fonctionner même lorsque Internet est en panne, car ils peuvent se connecter à votre réseau local. Les scènes et les automatisations que vous avez configurées continueront à fonctionner sans problème, garantissant que votre maison intelligente reste fonctionnelle même dans des situations hors ligne. Cette fonctionnalité distingue Matter de nombreux autres systèmes de maison intelligente.

Matter 1.0 a été publié l'année dernière et les futures mises à jour élargiront encore ses fonctionnalités et la compatibilité des appareils. La feuille de route inclut la prise en charge d'une large gamme d'appareils, notamment des appareils électroménagers tels que des robots aspirateurs, des laveuses, des sécheuses et des réfrigérateurs. La plupart des principaux acteurs du secteur de la maison intelligente se sont déjà engagés à adopter Matter, ce qui en fait une norme largement acceptée.

Pour les appareils existants, il existe différents scénarios. Certains appareils peuvent recevoir des mises à jour logicielles via wifi pour les rendre compatibles avec Matter. Les hubs, plutôt que les appareils individuels, seront mis à jour pour fonctionner avec Matter, vous devrez donc peut-être toujours conserver vos hubs existants. Certains appareils Zigbee peuvent également recevoir des mises à jour pour des raisons de compatibilité. D'autres appareils continueront à fonctionner avec leurs systèmes existants.

Pour profiter pleinement des avantages de Matter, il est recommandé d'acheter de nouveaux appareils intelligents bénéficiant du support Matter. Au fur et à mesure que vous acquérez de nouveaux produits, vous pouvez progressivement remplacer les anciens par des appareils compatibles Matter, créant ainsi un système de maison intelligente entièrement intégré et harmonieux.

