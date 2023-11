Pourquoi Zostavax a-t-il été retiré du marché ?

Dans un geste surprenant, la société pharmaceutique Merck a récemment annoncé qu'elle abandonnerait son populaire vaccin contre le zona, Zostavax. Cette décision a amené de nombreuses personnes à se demander pourquoi un vaccin largement utilisé et apparemment efficace serait retiré du marché. Examinons les raisons de cette évolution inattendue.

L'efficacité de Zostavax :

Zostavax a été introduit en 2006 comme premier vaccin pour prévenir le zona, une maladie douloureuse et potentiellement débilitante causée par la réactivation du virus varicelle-zona, qui provoque également la varicelle. Le vaccin s’est avéré efficace à environ 51 % pour prévenir le zona et à 67 % pour réduire le risque de névralgie postherpétique, une complication courante du zona.

L’arrivée d’un nouveau vaccin amélioré :

La principale raison de l'arrêt de Zostavax est l'introduction d'un vaccin plus récent et plus efficace appelé Shingrix. Développé par GlaxoSmithKline, Shingrix affiche un taux d'efficacité impressionnant de plus de 90 % dans la prévention du zona et de la névralgie postherpétique. Cette amélioration significative de l'efficacité a entraîné une baisse de l'utilisation du Zostavax, ce qui a incité Merck à le retirer du marché.

Inquiétudes concernant la diminution de l'efficacité de Zostavax :

Un autre facteur contribuant à l’élimination de Zostavax est son efficacité décroissante au fil du temps. Des études ont montré que la protection du vaccin diminue considérablement après les premières années, rendant les individus vulnérables au zona plus tard dans la vie. Cette baisse d'efficacité, associée à la disponibilité d'une alternative plus puissante, a encore diminué la demande de Zostavax.

FAQ:

Q : L'utilisation de Zostavax est-elle toujours sûre ?

R : Oui, Zostavax est toujours considéré comme sûr et efficace pour prévenir le zona. Cependant, il n’est plus recommandé en raison de la disponibilité d’un vaccin plus efficace, Shingrix.

Q : Puis-je passer de Zostavax à Shingrix ?

R : Oui, si vous avez déjà reçu Zostavax, il est recommandé de compléter la série de vaccinations contre le zona avec Shingrix pour assurer une protection maximale.

Q : Zostavax sera-t-il disponible à l'avenir ?

R : Merck a arrêté la production et la distribution de Zostavax, il est donc peu probable qu'il soit disponible à l'avenir.

En conclusion, l'arrêt de Zostavax peut être attribué à l'arrivée d'un vaccin plus efficace, Shingrix, et aux inquiétudes concernant la diminution de l'efficacité de Zostavax au fil du temps. Bien que Zostavax soit toujours considéré comme sûr, les individus sont encouragés à opter pour la protection supérieure offerte par Shingrix.