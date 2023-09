Explorer les limites de la génération procédurale dans Starfield

Starfield, le dernier RPG en monde ouvert de Bethesda, a captivé les joueurs avec son vaste univers à explorer. Cependant, de nombreux joueurs ont remarqué un schéma étrange : des extraterrestres morts dispersés sur les planètes. Cette découverte met en évidence les limites du recours de Bethesda à la génération procédurale.

Starfield possède un monde immense avec des centaines de quêtes, de vaisseaux spatiaux, de créatures extraterrestres et de planètes à découvrir. Le problème est qu’une grande partie du contenu est générée de manière procédurale, plutôt que fabriquée à la main par les développeurs. Au fur et à mesure que les joueurs approfondissent le jeu, ils commencent à remarquer des éléments répétitifs, tels que des avant-postes identiques avec des PNJ différents ou des plantes similaires portant des noms différents.

Un schéma particulier que les joueurs ont rencontré est la présence d’animaux morts. En cherchant des emplacements pour créer des avant-postes, les joueurs tombent sur des tas de créatures extraterrestres mortes, souvent à proximité de gros rochers ou de formations. La cause de ce phénomène devient claire lorsqu’on examine l’écosystème du jeu.

Dans Starfield, les planètes sont habitées par diverses espèces extraterrestres, notamment des herbivores et des prédateurs. Le problème réside dans la nature agressive des prédateurs, qui se déplacent en meute et éliminent rapidement les herbivores les plus faibles. En observant ces rencontres, les joueurs voient des troupeaux d'herbivores pacifiques décimés par quelques puissants prédateurs. Cette dynamique déséquilibrée se traduit par des tas d'animaux morts dispersés sur les planètes du jeu.

Par ailleurs, les joueurs ont également remarqué des contenus répétitifs au-delà de la présence d'animaux morts. Les créatures de différentes planètes présentent des comportements et des caractéristiques similaires, ce qui entraîne un sentiment de répétitivité et un manque d'expériences uniques. La familiarité de ces créatures et de ces environnements atténue l'enthousiasme suscité par l'exploration de la vaste galaxie de Starfield.

Si la génération procédurale de Starfield permet de créer un univers vaste et diversifié, elle présente également l'inconvénient d'un contenu répétitif. Les joueurs aspirent aux mondes plus distincts et fabriqués à la main des titres précédents de Bethesda, tels que Fallout 3 et Skyrim. Néanmoins, Starfield continue d'offrir une expérience de RPG spatial immersive qui captive les joueurs par sa grande échelle et ses opportunités d'exploration.

Sources : Studio de jeux Bethesda