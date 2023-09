La stratégie de Riot Games derrière les modes de jeu temporaires dans League of Legends

By

Riot Games, le créateur de League of Legends, a introduit de nombreux modes de jeu au fil des années. Si certains sont devenus des ajouts permanents au jeu, d’autres n’ont fait que des apparitions temporaires. Cela soulève la question de savoir pourquoi Riot passe du temps à développer des modes de jeu qui ne resteront pas.

L'un des modes de jeu récemment introduits par Riot est Arena, un mode 2v2v2v2 dans lequel les équipes s'engagent dans des escarmouches rapides et chaotiques. Tout au long du jeu, les joueurs reçoivent des augmentations sauvages qui transforment leur style de jeu. Bien qu'il ait été bien accueilli par les joueurs, Arena n'était disponible que pour une durée limitée jusqu'à son retour en décembre. Cependant, cela faisait partie de la stratégie intentionnelle de Riot.

Eduardo Cortejoso, producteur de jeux chez Riot Games, a expliqué que les modes précédents étaient mesurés en fonction de critères spécifiques comme les heures de jeu ou les achats par compte. Cependant, avec Arena, Riot voulait en profiter comme une opportunité pour reconstruire la confiance des joueurs. Cette décision a été influencée par League of Legends traversant une période difficile en début d’année.

Arena était censé faire partie d'un effort plus large visant à répondre aux plaintes des fans concernant la stagnation et le déclin de l'histoire du jeu. L'équipe de League avait pour objectif de créer un mode sur lequel on pourrait s'appuyer lors des itérations ultérieures. Ils ont voulu conserver l'aspect d'équipe qui rend la Ligue agréable, ce qui les a amenés à s'installer sur un format 2 contre 2. Cela permet une expérience axée sur l’équipe tout en réduisant les obstacles à un gameplay de haute qualité.

Bien qu'Arena ait disparu du client après sa première exécution, la bonne nouvelle est qu'il reviendra, avec Nexus Blitz. La prochaine version d'Arena comportera des ajustements et de nouveaux rebondissements, tels que des augmentations supplémentaires que les joueurs pourront expérimenter. Cela reflète un changement dans la façon dont Riot aborde les modes de jeu temporaires, visant à explorer des publics mal desservis et à répondre à des attentes non satisfaites.

Cortejoso reconnaît que cette approche pourrait servir à moins de joueurs, mais espère qu'elle se traduira par un plus large éventail d'expériences pour les joueurs. Riot prévoit de se concentrer davantage sur l'apprentissage et l'expérimentation des modes dans les années à venir, en adoptant une approche de développement plus légère.

En résumé, la stratégie de Riot Games derrière les modes de jeu temporaires comme Arena dans League of Legends est double. Premièrement, cela constitue une opportunité de rétablir la confiance des joueurs et de répondre à leurs préoccupations. Deuxièmement, cela permet à Riot d'explorer de nouvelles idées, de cibler des publics spécifiques et de créer des expériences de jeu variées. Même si ces modes ne restent pas permanents, ils contribuent à l’évolution continue de League of Legends.