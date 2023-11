By

Pourquoi Walgreens et Walmart commencent-ils par Wal ?

Dans le vaste paysage des géants de la vente au détail, deux noms marquants se démarquent : Walgreens et Walmart. Les deux sociétés sont devenues des noms connus, mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi elles commencent toutes les deux par « Wal » ? Est-ce simplement une coïncidence ou y a-t-il une signification plus profonde derrière cela ? Plongeons dans l'histoire et les origines de ces géants de la vente au détail pour découvrir la réponse.

Les origines de Walgreens :

Walgreens, la chaîne de pharmacies populaire, a été fondée en 1901 par Charles R. Walgreen. Le nom « Walgreen » a été raccourci en « Walgreens » pour le rendre plus facile à prononcer et à mémoriser. L'ajout de la lettre « s » était une pratique courante au début du 20e siècle pour créer un nom de marque plus distinctif et reconnaissable.

La naissance de Walmart :

Walmart, en revanche, a une histoire légèrement différente. Le géant de la vente au détail a été fondé en 1962 par Sam Walton. Lorsque Walton a ouvert son premier magasin, il l'a nommé « Walton's Five and Dime ». Cependant, à mesure que l'entreprise s'agrandissait et ouvrait davantage de succursales, le nom a finalement été changé pour « Walmart » en 1969. La décision d'abandonner le « s » possessif a été prise pour signifier que Walmart n'était pas seulement le magasin d'un homme, mais une marque qui appartenait à Walmart. à tout le monde.

FAQ:

Q : Existe-t-il un lien entre Walgreens et Walmart ?

R : Bien que les deux sociétés commencent par « Wal », il n’existe aucun lien direct entre Walgreens et Walmart. Ce sont des entités distinctes avec des fondateurs et des modèles commerciaux différents.

Q : Pourquoi de nombreux magasins de détail commencent-ils par « Wal » ?

R : L'utilisation de « Wal » dans les noms de magasins de détail est souvent un moyen de créer une marque reconnaissable et mémorable. Cela ne se limite pas à Walgreens et Walmart ; d'autres exemples incluent Wal-Mart (une société différente de Walmart), Wal-Burgers et Wal-Flowers.

Q : Existe-t-il d'autres raisons d'utiliser « Wal » dans le nom d'une entreprise ?

R : Bien qu’il n’y ait pas de réponse définitive, certains pensent que l’utilisation de « Wal » peut évoquer un sentiment de confiance et de fiabilité, car il ressemble au mot « bien ». De plus, c'était peut-être une façon de rendre hommage aux noms des fondateurs, tels que Walgreen et Walton.

En conclusion, l’utilisation de « Wal » dans les noms de géants de la vente au détail comme Walgreens et Walmart n’est pas une simple coïncidence. C'est un choix délibéré fait par les fondateurs de créer des marques mémorables et reconnaissables. Bien qu’il n’y ait pas de lien direct entre les deux sociétés, elles sont toutes deux devenues emblématiques dans leurs secteurs respectifs. Ainsi, la prochaine fois que vous passerez devant un Walgreens ou un Walmart, vous connaîtrez l'histoire qui se cache derrière leurs noms.