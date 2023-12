Résumé :

Dans le monde des furries, une sous-culture qui tourne autour de personnages animaux anthropomorphes, l'utilisation de l'expression « OwO » est devenue très répandue. Cet article vise à approfondir les origines et la signification de la raison pour laquelle les furries disent « OwO ». Par la recherche et l’analyse, nous explorerons les aspects linguistiques et culturels qui ont contribué à l’adoption de cette expression unique au sein de la communauté poilue.

Pourquoi les furries disent OwO ?

La communauté à fourrure, connue pour son amour des personnages animaux anthropomorphes, a développé son propre langage et ses propres expressions au fil des ans. L’une de ces expressions qui a gagné en popularité est « OwO ». Bien que cela puisse sembler étrange aux étrangers, il existe plusieurs raisons pour lesquelles les furries utilisent cette expression.

1. Exprimer son enthousiasme : « OwO » est souvent utilisé pour exprimer son enthousiasme ou sa surprise. C'est similaire à l'émoticône « :O » ou « 😮 » utilisée dans la culture Internet dominante. Les Furries, en tant que communauté créative et expressive, ont adopté « OwO » comme moyen de transmettre leur enthousiasme pour divers sujets liés au furry, tels que les œuvres d'art, les conventions ou la nouvelle conception de personnages.

2. Mettre l'accent sur la gentillesse : Le fandom poilu est connu pour son appréciation des personnages mignons et câlins. « OwO » est souvent utilisé pour améliorer le facteur de gentillesse dans les conversations ou les interactions. Cela ajoute un ton ludique et attachant aux discussions, renforçant l’affinité de la communauté pour les adorables créatures anthropomorphes.

3. Argot spécifique aux Furries : Les Furries ont développé leur propre argot et leur propre terminologie, et « OwO » en est un exemple. Il fait désormais partie du lexique à fourrure, utilisé comme salutation, expression d’affection ou pour transmettre un sentiment de méfait. Ce langage partagé contribue à favoriser un sentiment de communauté et d’appartenance parmi les furries.

4. Culture et mèmes en ligne : La communauté des poilus est fortement liée à la culture Internet, et « OwO » a ses racines dans les mèmes en ligne et la communication textuelle. Il est né de la tendance du « furry talk », où les utilisateurs orthographiaient intentionnellement des mots et incorporaient des sons ressemblant à des animaux dans leurs conversations en ligne. « OwO » est apparu comme un moyen de représenter une expression faciale adorable, souvent associée à des personnages à fourrure.

FAQ:

Q : « OwO » est-il exclusif aux furries ?

R : Bien que « OwO » soit couramment utilisé au sein de la communauté des poilus, il s'est également répandu dans d'autres communautés en ligne et a gagné en popularité parmi les internautes en général.

Q : Existe-t-il d’autres expressions similaires utilisées par les furries ?

R : Oui, les furries ont un large éventail d’expressions et d’émoticônes uniques à leur communauté. Quelques exemples incluent « UwU », « X3 » et « :3 », chacun véhiculant des émotions ou des réactions différentes.

Q : Est-ce que dire « OwO » a une signification plus profonde au sein de la communauté des poilus ?

R : Bien que « OwO » soit principalement utilisé pour l'excitation, la gentillesse et le côté ludique, sa signification peut varier en fonction du contexte et des individus impliqués. Il s’agit en fin de compte d’une forme d’expression de soi et d’un moyen de se connecter avec d’autres personnes partageant les mêmes intérêts.

En conclusion, l’utilisation de « OwO » au sein de la communauté à fourrure est devenue un aspect distinctif de leur langue et de leur culture. C'est un moyen d'exprimer son enthousiasme, de mettre l'accent sur la gentillesse et de favoriser un sentiment de communauté. Comprendre les origines et la signification de cette expression fournit un aperçu précieux de la sous-culture furry et de ses pratiques linguistiques uniques.

