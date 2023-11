Une perspective unique sur les queues de comètes : découvrir le bruissement de la comète Erasmus

By

Les comètes, souvent décrites comme des objets célestes fantaisistes dotés de leur propre esprit, ont été comparées aux chats par le célèbre astronome David H. Levy. Cependant, une comète, en particulier, s'est écartée de l'analogie avec le chat et a démontré un comportement plus proche de celui des chiens, remuant la queue avec enthousiasme. La comète C/2020 S3 (Erasmus) a attiré l’attention des astronomes lorsqu’elle a développé deux queues – l’une composée de poussière et l’autre d’ions – qui présentaient des mouvements inhabituels.

Traditionnellement, on croyait que les queues des comètes traînaient derrière la comète lorsqu'elles étaient éloignées du Soleil par le vent solaire. Cependant, les récentes découvertes d'une équipe dirigée par le professeur David Jewitt de l'UCLA ont apporté un nouvel éclairage sur le sujet. La force dominante qui détermine la direction des queues de poussière cométaire est la pression de rayonnement, exerçant une force au moins dix fois plus forte que le vent solaire. Bien que le vent solaire joue un rôle dans la formation des queues de plasma, leur force principale provient du vent solaire lui-même.

La comète Erasmus s'est révélée être une énigme avec son mouvement de queue exceptionnel. En 11 jours, sa queue a basculé de 150° à 210° par rapport au Soleil, indiquant des variations importantes de la vitesse du vent solaire. À un moment donné, l'oscillation était si large qu'une composante radiale du vent solaire ne pouvait à elle seule l'expliquer. Ce phénomène suggère la présence d'un vent solaire non radial, possiblement déclenché par une importante éjection de masse coronale (CME) associée à une tache solaire. Ce CME est malheureusement passé inaperçu en raison de sa direction éloignée de la Terre.

Le comportement affiché par la comète Erasmus a fourni aux astronomes une occasion unique d'étudier les subtilités des queues des comètes et leur relation avec le vent solaire. Grâce à l’examen de ces queues, les scientifiques peuvent en découvrir davantage sur la nature en constante évolution du vent solaire et mieux comprendre la dynamique de notre univers.

FAQ:

Q : Comment sont formées les queues de poussière des comètes ?

R : La pression des radiations est la force dominante qui façonne les queues de poussière cométaires.

Q : Quelle est la force principale qui détermine la direction des queues de plasma ?

R : Le vent solaire est la principale force qui influence la direction des queues de plasma.

Q : Que peuvent apprendre les chercheurs en étudiant les queues de comètes ?

R : En étudiant les mouvements des queues des comètes, les scientifiques peuvent recueillir des informations précieuses sur le comportement et les changements du vent solaire.

Q : Qu’est-ce qui a causé le bruissement unique de la queue de la comète Erasmus ?

R : Un vent solaire non radial, probablement déclenché par une importante éjection de masse coronale (CME) associée à une tache solaire, a contribué au bruissement inhabituel de la queue observé sur la comète Erasmus.

Q : Quelle est l’importance de l’étude des queues de comètes ?

R : L’étude des queues de comètes fournit un aperçu de la relation complexe entre les comètes et le vent solaire, offrant ainsi des connaissances précieuses sur la dynamique de notre univers.