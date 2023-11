Qui était le premier Sams ou Costco ?

Dans le monde des clubs-entrepôts, deux géants se dressent : Sam's Club et Costco. Ces géants de la vente au détail sont devenus synonymes d’achats en gros, offrant aux clients la possibilité d’acheter en grande quantité à des prix réduits. Mais qui a été le premier à ouvrir la voie à cette révolution du shopping ?

Sam's Club, une division de Walmart, a été fondée en 1983. Fruit de l'idée originale du fondateur de Walmart, Sam Walton, Sam's Club a été créé pour répondre aux propriétaires de petites entreprises et aux particuliers cherchant à économiser de l'argent en achetant des articles en gros. Grâce à son modèle basé sur l'adhésion, le Sam's Club a rapidement gagné en popularité et est devenu un nom bien connu.

D’un autre côté, Costco, fondée également en 1983, a une histoire d’origine légèrement différente. Initialement connu sous le nom de Price Club, il est né de l'idée originale de Sol Price, un pionnier du secteur de la vente au détail. Price Club visait à fournir aux petites entreprises un accès à des marchandises abordables. En 1993, Price Club a fusionné avec Costco et la société a adopté le nom de Costco Wholesale Corporation que nous connaissons aujourd'hui.

Alors, qui était le premier ? Techniquement, Sam's Club et Costco ont été fondés la même année. Cependant, Sam's Club a ouvert son premier club-entrepôt quelques mois avant Price Club, ce qui lui donne un léger avantage en termes d'être le premier à arriver sur le marché.

FAQ:

Q : Qu’est-ce qu’un club-entrepôt ?

R : Un club-entrepôt est un type de magasin de détail qui offre aux clients la possibilité d'acheter des articles en gros à des prix réduits. Ces magasins nécessitent généralement un abonnement pour accéder à leurs produits et services.

Q : Qu'est-ce que le modèle basé sur l'adhésion ?

R : Le modèle basé sur l'adhésion est une stratégie commerciale dans laquelle les clients paient des frais pour devenir membres d'un magasin ou d'une organisation particulière. En retour, les membres ont accès à des produits, services et réductions exclusifs.

Q : Sam's Club et Costco sont-ils les seuls clubs-entrepôts ?

R : Bien que Sam's Club et Costco soient les clubs-entrepôts les plus connus, il existe d'autres acteurs sur le marché, tels que le BJ's Wholesale Club et divers clubs-entrepôts régionaux.

En conclusion, Sam's Club et Costco ont joué un rôle central en révolutionnant la façon dont les gens font leurs achats en introduisant le concept de clubs-entrepôts. Même si Sam's Club a ouvert ses portes quelques mois avant Price Club, les deux sociétés ont eu un impact significatif sur le secteur de la vente au détail et continuent de prospérer aujourd'hui. Que vous soyez un membre fidèle du Sam's Club ou un acheteur dévoué de Costco, on ne peut nier l'influence que ces clubs-entrepôts ont eu sur notre façon de magasiner.