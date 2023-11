À qui appartient la plupart de Walmart ?

Dans le monde de la vente au détail, Walmart est un géant, dominant le marché grâce à son vaste réseau de magasins et sa présence en ligne. Mais vous êtes-vous déjà demandé à qui appartient ce géant de la vente au détail ? Examinons la structure de propriété de Walmart et découvrons les principaux acteurs de son succès.

La famille Walton : La propriété majoritaire de Walmart est détenue par la famille Walton, descendante du fondateur de Walmart, Sam Walton. Depuis 2021, la famille Walton détient collectivement environ 50 % des actions de Walmart. Cela fait d’eux la famille la plus riche des États-Unis et l’une des plus riches du monde. La richesse de la famille provient principalement de sa participation dans Walmart.

Autres actionnaires : Bien que la famille Walton détienne la plus grande participation, de nombreux autres actionnaires détiennent une partie de Walmart. Il s'agit notamment des investisseurs institutionnels, tels que les fonds communs de placement, les fonds de pension et d'autres sociétés d'investissement. De plus, les investisseurs individuels peuvent également détenir des actions de Walmart via le marché boursier.

FAQ:

Q : Qu’est-ce qu’un actionnaire ?

R : Un actionnaire est une personne physique ou morale qui possède des actions ou des actions dans une entreprise. Les actionnaires ont un intérêt financier dans la société et peuvent recevoir des dividendes ou disposer de droits de vote.

Q : Quels sont les avantages pour les actionnaires de détenir des actions ?

R : Les actionnaires peuvent bénéficier de la possession d'actions sous forme de dividendes, qui représentent une partie des bénéfices de la société distribués aux actionnaires. Ils peuvent également bénéficier d’une plus-value en capital si la valeur des actions augmente avec le temps.

Q : Tout le monde peut-il acheter des actions de Walmart ?

R : Oui, n’importe qui peut acheter des actions de Walmart via un compte de courtage. Les actions sont négociées sur les bourses, telles que la Bourse de New York, sous le symbole « WMT ».

En conclusion, la participation majoritaire de Walmart est détenue par la famille Walton, qui détient collectivement environ 50 % des actions de la société. D’autres actionnaires, notamment des investisseurs institutionnels et individuels, détiennent également une participation dans le géant de la vente au détail. Cette structure de propriété a joué un rôle important dans la croissance et le succès de Walmart au fil des ans.