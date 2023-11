À qui appartient Costco maintenant?

Dans le monde des géants de la vente au détail, Costco Wholesale Corporation s’est sans aucun doute fait un nom. Connu pour ses immenses entrepôts et son modèle d'achat en gros, Costco est devenu une destination incontournable pour des millions d'acheteurs dans le monde. Mais à qui appartient exactement cette centrale de vente au détail ?

À l'heure actuelle, les principaux actionnaires de Costco sont ses investisseurs institutionnels. Il s'agit notamment des fonds communs de placement, des fonds de pension et d'autres sociétés d'investissement. Le plus grand actionnaire institutionnel de la société est The Vanguard Group, qui détient environ 8 % des actions en circulation de Costco. Parmi les autres investisseurs institutionnels majeurs figurent BlackRock, State Street Corporation et Fidelity Investments.

Cependant, il est important de noter que Costco est une société cotée en bourse, ce qui signifie que sa propriété est répartie entre de nombreux investisseurs individuels et institutionnels qui détiennent des actions de la société. Cela permet à toute personne ayant les moyens d’investir de devenir propriétaire partiel de Costco.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que cela signifie pour une entreprise d’être cotée en bourse ?

R : Lorsqu'une entreprise est cotée en bourse, cela signifie que ses actions sont disponibles à l'achat par le grand public en bourse. Cela permet aux particuliers et aux investisseurs institutionnels d’acheter et de vendre des actions, devenant ainsi propriétaires partiels de l’entreprise.

Q : Y a-t-il des membres fondateurs ou des familles qui possèdent encore une part importante de Costco ?

R : Non, aucun membre fondateur ou famille ne possède actuellement une part importante de Costco. L'entreprise est devenue une société cotée en bourse et la propriété est désormais répartie entre différents actionnaires.

Q : La propriété de Costco peut-elle changer au fil du temps ?

R : Oui, la propriété de Costco peut changer au fil du temps, à mesure que les actions sont achetées et vendues en bourse. Les investisseurs peuvent augmenter ou diminuer leurs participations, modifiant potentiellement la structure de propriété de l'entreprise.

En conclusion, même si Costco appartient à un groupe diversifié d'investisseurs individuels et institutionnels, ses principaux actionnaires sont actuellement des investisseurs institutionnels tels que The Vanguard Group. En tant que société cotée en bourse, la propriété peut fluctuer, mais l'entreprise reste un géant de la vente au détail avec une large base d'actionnaires.