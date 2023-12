Résumé :

ChatGPT est un modèle de langage avancé développé par OpenAI, un laboratoire de recherche en intelligence artificielle. Cependant, déterminer la propriété de ChatGPT n’est pas une tâche simple. OpenAI est une organisation complexe avec diverses parties prenantes, notamment des chercheurs, des ingénieurs, des investisseurs et des utilisateurs. Cet article aborde la question de savoir à qui appartient réellement ChatGPT et explore les différentes perspectives entourant sa propriété.

À qui appartient ChatGPT ?

Déterminer la propriété de ChatGPT est une question nuancée en raison de la structure complexe d'OpenAI. OpenAI est une organisation qui implique plusieurs parties prenantes, chacune avec différents degrés d'influence et d'appropriation. Voici les principales entités impliquées :

1. OpenAI en tant qu'organisation : OpenAI, abréviation de Open Artificial Intelligence, est le laboratoire de recherche responsable du développement de ChatGPT. Elle a été fondée en 2015 et a depuis reçu des financements de diverses sources, notamment d'investisseurs privés et de subventions gouvernementales.

2. Chercheurs et ingénieurs : L'équipe de chercheurs et d'ingénieurs d'OpenAI apporte son expertise et ses efforts pour développer et améliorer ChatGPT. Ils jouent un rôle crucial dans la définition des capacités et des fonctionnalités du modèle.

3. Investisseurs : OpenAI a reçu des investissements substantiels de plusieurs entités, notamment des sociétés de capital-risque et des entreprises technologiques. Ces investisseurs apportent un soutien financier à OpenAI et peuvent avoir une certaine influence sur les décisions de l'organisation.

4. Utilisateurs : ChatGPT est mis à la disposition des utilisateurs qui interagissent avec le modèle via diverses applications et plateformes. Les utilisateurs fournissent des commentaires, des suggestions et des données qui aident à affiner et à améliorer les performances du modèle.

Perspectives sur la propriété :

1. Le point de vue d'OpenAI : OpenAI a souligné son engagement à garantir que l'intelligence artificielle générale (AGI) profite à l'ensemble de l'humanité. Ils visent à éviter toute concentration du pouvoir et ont déclaré qu’ils s’engagent à utiliser toute influence qu’ils obtiennent sur AGI pour le bénéfice de tous.

2. Propriété publique : Certains soutiennent que ChatGPT, en tant que produit de recherche et développement financé par des fonds publics, devrait être considéré comme une ressource publique. Ils plaident pour une transparence, une responsabilité et un contrôle démocratique accrus sur le développement et le déploiement du modèle.

3. Influence des investisseurs : Compte tenu des investissements financiers réalisés dans OpenAI, certains pensent que les investisseurs peuvent avoir un mot à dire dans le processus de prise de décision. Cette perspective soulève des inquiétudes quant aux conflits d’intérêts potentiels et à la priorité accordée au profit plutôt qu’au bien-être public.

4. Contributions des utilisateurs : à mesure que les utilisateurs interagissent avec ChatGPT et fournissent des commentaires précieux, certains soutiennent qu'ils devraient avoir leur mot à dire dans le développement et la gouvernance du modèle. Cette perspective souligne l'importance d'inclure les points de vue des utilisateurs pour façonner l'avenir de ChatGPT.

FAQ:

Q : ChatGPT appartient-il à une seule entité ?

R : Non, déterminer la propriété de ChatGPT est complexe en raison de l'implication de plusieurs parties prenantes, notamment OpenAI en tant qu'organisation, chercheurs, ingénieurs, investisseurs et utilisateurs.

Q : Quelle est la position d'OpenAI en matière de propriété ?

R : OpenAI vise à garantir que l’AGI profite à toute l’humanité et évite toute concentration du pouvoir. Ils se sont engagés à utiliser toute influence qu’ils obtiendraient sur AGI pour le bénéfice de tous.

Q : Comment les investisseurs influencent-ils ChatGPT ?

R : Les investisseurs apportent un soutien financier à OpenAI et peuvent avoir un certain degré d'influence sur les décisions de l'organisation. Cependant, l’étendue de leur influence n’est pas explicitement définie.

Q : ChatGPT doit-il être considéré comme une ressource publique ?

R : Certains soutiennent qu'en tant que produit d'une recherche financée par des fonds publics, ChatGPT devrait être considéré comme une ressource publique. Ils plaident pour une transparence, une responsabilité et un contrôle démocratique accrus sur son développement et son déploiement.

Q : Les utilisateurs peuvent-ils contribuer au développement de ChatGPT ?

R : Oui, les utilisateurs jouent un rôle crucial en fournissant des commentaires, des suggestions et des données qui contribuent à améliorer les performances du modèle. Cependant, l'étendue de l'influence des utilisateurs sur le développement et la gouvernance du modèle reste à déterminer.

Sources:

– Site officiel d'OpenAI : https://openai.com/

– Charte OpenAI : https://openai.com/charter/

