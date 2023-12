Résumé :

Ces dernières années, plusieurs personnalités de premier plan ont quitté Google, l'une des principales entreprises technologiques mondiales. Ces départs ont soulevé des questions sur les raisons de leur départ et sur l'impact potentiel sur l'entreprise. Cet article vise à mettre en lumière certains départs notables de Google, en donnant un aperçu des motivations et des conséquences de ces départs du géant de la technologie.

Qui a quitté Google ?

Au cours des dernières années, de nombreuses personnalités ont fait leurs adieux à Google. Certains des départs notables comprennent :

1. Sundar Pichai : Sundar Pichai, ancien PDG de Google, a quitté l'entreprise en décembre 2019 pour assumer le rôle de PDG d'Alphabet Inc., la société mère de Google. Pichai travaillait chez Google depuis 2004 et a joué un rôle central dans le développement de plusieurs produits clés, notamment Chrome et Android.

2. Andy Rubin : Andy Rubin, co-fondateur d'Android, a quitté Google en 2014. Son départ intervient au milieu d'une controverse entourant des allégations d'inconduite sexuelle, qu'il a niées. Rubin a ensuite créé Essential Products, une société de smartphones, mais a démissionné en 2018 suite à des ventes décevantes.

3. Amit Singhal : Amit Singhal, ancien vice-président principal de la recherche chez Google, a quitté l'entreprise en 2016. Son départ fait suite à des allégations de harcèlement sexuel, qu'il a également niées. Singhal a ensuite rejoint Uber en tant que vice-président principal de l'ingénierie, mais a quitté l'entreprise après seulement cinq semaines en raison de violations d'un accord de non-divulgation.

4. Marissa Mayer : Marissa Mayer, ancienne vice-présidente des produits de recherche et de l'expérience utilisateur chez Google, a quitté l'entreprise en 2012 pour devenir PDG de Yahoo. Le mandat de Mayer chez Yahoo a été marqué par des résultats mitigés et elle a finalement démissionné en 2017 suite à l'acquisition de la société par Verizon.

Pourquoi sont-ils partis ?

Les raisons de ces départs varient. Certaines personnes sont parties pour poursuivre de nouvelles opportunités, tandis que d'autres sont parties au milieu de controverses ou pour relever des défis personnels ou professionnels. Par exemple, le passage de Sundar Pichai chez Alphabet Inc. lui a permis d'assumer un rôle de leadership plus large au sein de l'entreprise. D'un autre côté, des départs comme ceux d'Andy Rubin et d'Amit Singhal ont été entachés d'allégations de mauvaise conduite, conduisant à leur départ de Google.

Impact sur Google

Le départ de personnalités clés de Google peut avoir des implications importantes pour l'entreprise. La perte de personnes talentueuses qui ont joué un rôle crucial dans le développement de produits et de technologies révolutionnaires peut perturber les projets en cours et potentiellement avoir un impact sur l'innovation. De plus, des départs très médiatisés peuvent également affecter le moral des employés et la perception du public à l’égard de l’entreprise.

Questions fréquentes

Q : Ces départs sont-ils courants dans l’industrie technologique ?

R : Même si le roulement du personnel est un phénomène courant dans le secteur technologique, le départ de personnes de haut niveau d'une entreprise leader comme Google a tendance à attirer davantage l'attention.

Q : Comment Google gère-t-il les départs de dirigeants ?

R : Google a mis en place un processus de planification de la succession bien établi pour garantir une transition en douceur lorsque les dirigeants quittent l'entreprise. Cela implique d’identifier et de préparer des successeurs potentiels, tant en interne qu’en externe.

Q : Quel impact ces départs ont-ils sur le marché boursier ?

R : Le départ de personnalités clés de Google peut parfois avoir un impact sur le cours des actions de l'entreprise, surtout si les investisseurs perçoivent ce départ comme préjudiciable aux perspectives d'avenir de l'entreprise.

