By

Qui est le petit-fils de Walmart ?

Dans le monde du commerce de détail, Walmart est un nom bien connu. Fondée par Sam Walton en 1962, la société multinationale de vente au détail est devenue l'une des plus grandes entreprises au monde. Mais qui est le petit-fils de Walmart, qui perpétue l’héritage familial ? Découvrons-le.

Le petit-fils de Walmart n'est autre que Lukas Walton, le fils de John T. Walton, qui fut l'un des fils de Sam Walton. Lukas Walton est né le 21 juin 1986 et est le plus jeune de ses frères et sœurs. Bien qu'il soit relativement inconnu du public, Lukas Walton est une figure importante de l'empire Walmart.

En tant que petit-fils de Walmart, Lukas Walton est un actionnaire majeur de l'entreprise. Il a hérité d'une partie substantielle de la fortune familiale après la mort prématurée de son père dans un accident d'avion en 2005. Grâce à son héritage, Lukas Walton est devenu l'une des personnes les plus riches au monde.

FAQ:

Q : Combien vaut Lukas Walton ?

R : En 2021, la valeur nette de Lukas Walton est estimée à environ 21 milliards de dollars.

Q : Lukas Walton est-il impliqué dans les opérations de Walmart ?

R : Bien que Lukas Walton soit un actionnaire majeur, il ne participe pas activement aux opérations quotidiennes de Walmart. La famille Walton, dont Lukas, siège au conseil d'administration de Walmart, mais se concentre principalement sur ses efforts philanthropiques.

Q : Y a-t-il d'autres descendants de Sam Walton impliqués dans Walmart ?

R : Oui, les autres enfants et petits-enfants de Sam Walton sont également impliqués dans l'entreprise. Son fils aîné, Rob Walton, a été président du conseil d'administration de Walmart jusqu'en 2015.

En conclusion, Lukas Walton, le petit-fils de Walmart, est une figure importante de l'empire Walmart. En tant qu'actionnaire majeur, il détient une participation considérable dans l'entreprise et est l'une des personnes les plus riches au monde. Bien qu'il ne soit pas activement impliqué dans les opérations de Walmart, Lukas Walton continue de perpétuer l'héritage familial et de contribuer au succès du géant de la vente au détail.