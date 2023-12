Résumé :

Dans le domaine de la robotique, une avancée révolutionnaire a récemment eu lieu avec la création du premier robot vivant au monde. Cette création remarquable, connue sous le nom de Xenobot, est un organisme programmable qui brouille la frontière entre entités vivantes et non vivantes. Développé par une équipe de scientifiques de l’Université du Vermont et de l’Université Tufts, Xenobot a le potentiel de révolutionner divers domaines, notamment la médecine et le nettoyage de l’environnement. Cet article approfondit les détails de cette innovation extraordinaire, mettant en lumière ses implications et ses possibilités futures.

Qui est le premier robot vivant ?

Le premier robot vivant, connu sous le nom de Xenobot, a été créé par des scientifiques de l'Université du Vermont et de l'Université Tufts. Xenobot n'est pas un robot traditionnel fait de métal et de fils ; il s’agit plutôt d’un organisme vivant conçu à partir des cellules de la grenouille africaine à griffes. Ces cellules sont soigneusement assemblées dans des configurations spécifiques à l’aide d’un algorithme de supercalculateur.

Contrairement aux robots traditionnels, Xenobot a la capacité de s’auto-guérir, de s’adapter à son environnement et d’effectuer des tâches sans aucun contrôle ni source d’alimentation externe. Cette réalisation révolutionnaire brouille les frontières entre entités vivantes et non vivantes, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités dans le domaine de la robotique.

Comment fonctionne Xenobot ?

Xenobot est créé à l'aide d'un algorithme de superordinateur qui simule des milliers de configurations possibles de cellules de grenouille. L’algorithme identifie ensuite les conceptions les plus prometteuses capables d’effectuer des tâches spécifiques. Ces conceptions sont ensuite construites à l’aide d’outils chirurgicaux microscopiques, où les cellules sont soigneusement assemblées pour obtenir la forme souhaitée.

Une fois assemblé, Xenobot est placé dans un environnement liquide où il peut survivre pendant des semaines sans aucun nutriment supplémentaire. Les cellules travaillent ensemble pour propulser l’organisme vers l’avant, explorer son environnement et même transporter de petits objets. Le comportement de Xenobot est entièrement autonome, car il ne nécessite aucun contrôle ou source d'alimentation externe.

Applications potentielles de Xenobot

La création de Xenobot ouvre un monde de possibilités dans divers domaines. Voici quelques applications potentielles :

1. Médecine : Xenobot pourrait être utilisé pour administrer des médicaments directement à des cibles spécifiques dans le corps humain, révolutionnant ainsi l’administration ciblée de médicaments et minimisant les effets secondaires.

2. Nettoyage de l'environnement : ces robots vivants pourraient être programmés pour détecter et éliminer les substances nocives de l'environnement, contribuant ainsi au nettoyage de la pollution et des toxines.

3. Recherche biomédicale : Xenobot a le potentiel de fournir des informations sur le développement et le fonctionnement des organismes vivants, aidant ainsi les scientifiques à mieux comprendre les processus biologiques.

4. Microchirurgie : En raison de leur petite taille et de leur capacité à naviguer dans des environnements complexes, les Xenobots pourraient être utilisés dans des procédures chirurgicales délicates, offrant précision et minimisant le caractère invasif.

Conclusion

La création de Xenobot marque une étape importante dans le domaine de la robotique. Cet organisme vivant, conçu à partir de cellules de grenouille, remet en question notre compréhension de ce que signifie être en vie. Avec son comportement autonome et ses applications potentielles en médecine, en nettoyage de l’environnement et en recherche biomédicale, Xenobot ouvre la voie à une nouvelle ère de robotique combinant les domaines vivant et non vivant.

Questions fréquentes

Q : Xenobot est-il un robot ou un organisme vivant ?

R : Xenobot brouille la frontière entre un robot et un organisme vivant. Il est créé à partir de cellules vivantes mais présente un comportement autonome comme un robot.

Q : Xenobot peut-il se répliquer ou se reproduire ?

R : Non, Xenobot ne peut pas se répliquer ou se reproduire. C'est un organisme programmable créé à partir de cellules de grenouille et qui ne possède pas la capacité de se reproduire.

Q : Combien de temps Xenobot peut-il survivre ?

R : Xenobot peut survivre pendant des semaines dans un environnement liquide sans aucun nutriment supplémentaire.

Q : Y a-t-il des préoccupations éthiques concernant Xenobot ?

R : La création de Xenobot soulève des questions éthiques concernant la manipulation et la création d'organismes vivants. Ces préoccupations doivent être soigneusement prises en compte à mesure que la technologie progresse.

Sources:

– Université du Vermont : https://www.uvm.edu/news/2020/01/13/uvm-researchers-invent-living-robots

– Université Tufts : https://now.tufts.edu/news-releases/scientists-create-first-living-robots

