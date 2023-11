Qui est le numéro 1 de Walmart ou d'Amazon ?

Qui est le numéro 1 : Walmart ou Amazon ?

Dans la bataille pour la suprématie du commerce de détail, deux géants se sont imposés comme favoris : Walmart et Amazon. Les deux entreprises ont révolutionné notre façon de magasiner, mais qui détient véritablement le titre de numéro un ? Entrons dans les détails et comparons ces puissances du commerce de détail.

Walmart: Fondée en 1962 par Sam Walton, Walmart est devenue un nom bien connu aux États-Unis et au-delà. Avec son vaste réseau de magasins physiques, Walmart est connu depuis longtemps pour ses prix bas et sa large gamme de produits. Il compte plus de 11,000 27 magasins dans XNUMX pays, ce qui en fait le plus grand détaillant au monde.

Amazon: Lancé en 1994 par Jeff Bezos, Amazon a commencé comme une librairie en ligne et est depuis devenu un géant mondial du commerce électronique. Avec sa vaste sélection de produits, ses prix compétitifs et ses options de livraison pratiques, Amazon a transformé la façon dont les gens font leurs achats. Elle s'est également étendue à divers autres secteurs, notamment le cloud computing et le divertissement, ce qui en fait une puissance technologique diversifiée.

Comparaison des géants : Bien que Walmart et Amazon soient tous deux des géants de la vente au détail, ils ont des atouts et des stratégies différents. Les magasins physiques de Walmart lui confèrent un avantage en termes d'accessibilité client et de disponibilité immédiate des produits. D'un autre côté, la plateforme en ligne d'Amazon offre une commodité et une sélection de produits apparemment infinie.

Domination du marché : En termes de revenus, Walmart occupe toujours la première place. En 2020, Walmart a déclaré un chiffre d'affaires de 559 milliards de dollars, tandis qu'Amazon a déclaré 386 milliards de dollars. Toutefois, en matière de capitalisation boursière, Amazon prend la tête. En 2021, la capitalisation boursière d'Amazon dépasse 1.7 billion de dollars, dépassant les 409 milliards de dollars de Walmart.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que les revenus ?

R : Les revenus font référence au montant total d’argent qu’une entreprise génère grâce à ses activités commerciales, telles que la vente de produits ou de services.

Q : Qu’est-ce que la capitalisation boursière ?

R : La capitalisation boursière, ou capitalisation boursière, est la valeur totale des actions en circulation d’une entreprise. Il est calculé en multipliant le cours actuel de l'action par le nombre d'actions en circulation.

Q : Walmart peut-il rivaliser avec Amazon en ligne ?

R : Walmart a réalisé des investissements importants dans ses capacités de commerce électronique pour concurrencer Amazon en ligne. Elle a élargi son marché en ligne, amélioré son site Web et amélioré ses services de livraison pour attirer davantage d'acheteurs en ligne.

En conclusion, même si Walmart reste le leader en termes de revenus, la capitalisation boursière et la domination d'Amazon dans le secteur de la vente au détail en ligne ne peuvent être ignorées. Les deux sociétés ont leurs atouts et leurs stratégies uniques, et la bataille pour la suprématie du commerce de détail continue de se dérouler.