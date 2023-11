By

Qui est le plus gros : Walmart ou Amazon ?

Dans le monde du commerce de détail, deux géants se sont imposés comme acteurs dominants : Walmart et Amazon. Les deux sociétés ont révolutionné la façon dont les gens font leurs achats, mais lorsqu’il s’agit de déterminer qui est le plus grand, la réponse n’est pas aussi simple qu’il y paraît.

Définitions:

– Walmart : une multinationale américaine de vente au détail qui exploite une chaîne d'hypermarchés, de grands magasins discount et d'épiceries.

– Amazon : une entreprise technologique multinationale américaine qui se concentre sur le commerce électronique, le cloud computing, le streaming numérique et l'intelligence artificielle.

Comparaison des revenus :

En termes de revenus, Walmart occupe traditionnellement la première place. En 2020, Walmart a déclaré un chiffre d'affaires total de 559 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande entreprise au monde en termes de chiffre d'affaires. D’autre part, Amazon a déclaré un chiffre d’affaires total de 386 milliards de dollars la même année. Cependant, il est important de noter que les revenus d'Amazon ont augmenté à un rythme beaucoup plus rapide que ceux de Walmart ces dernières années.

Capitalisation boursière:

Même si Walmart a l’avantage en termes de revenus, Amazon le surpasse en termes de capitalisation boursière. La capitalisation boursière est la valeur totale des actions en circulation d’une entreprise. En 2021, la capitalisation boursière d'Amazon s'élevait à plus de 1.7 400 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des entreprises les plus valorisées au monde. En comparaison, la capitalisation boursière de Walmart était d'environ XNUMX milliards de dollars.

FAQ:

Q : Quelle entreprise a une présence physique plus importante ?

R : Walmart a une présence physique plus importante avec des milliers de magasins à travers le monde. Amazon, quant à lui, opère principalement en ligne et compte moins de magasins physiques.

Q : Qui a une plus forte présence dans le commerce électronique ?

R : Amazon est connu pour sa forte présence dans le commerce électronique et domine l'espace de vente au détail en ligne. Walmart a investi massivement dans ses capacités de commerce électronique pour concurrencer Amazon.

Q : Quelle entreprise a une plus grande clientèle ?

R : Walmart et Amazon ont tous deux une énorme base de clients. Walmart attire un large éventail de clients avec ses magasins physiques, tandis que la plateforme en ligne d'Amazon séduit un public mondial.

En conclusion, déterminer qui est le plus gros entre Walmart et Amazon dépend de la métrique utilisée. Alors que Walmart est en tête en termes de revenus, Amazon le surpasse en termes de capitalisation boursière. Les deux sociétés continuent d’innover et de rivaliser férocement dans le secteur de la vente au détail, façonnant ainsi notre façon d’acheter dans le monde moderne.