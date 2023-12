Qui a inventé le tableau périodique des éléments ?

By

Titre : Démêler les origines du tableau périodique des éléments : un voyage de découverte

Introduction:

Le tableau périodique des éléments est un outil scientifique emblématique qui a révolutionné notre compréhension des éléments fondamentaux de la matière. Mais vous êtes-vous déjà demandé qui est responsable de cette remarquable prouesse d’organisation ? Dans cet article, nous plongeons dans l’histoire fascinante du tableau périodique, en explorant les contributions de divers scientifiques et en mettant en lumière la figure énigmatique derrière sa création.

La genèse du tableau périodique :

Le concept d’éléments organisateurs remonte à l’Antiquité, lorsque les civilisations reconnaissaient des modèles dans les propriétés de certaines substances. Il faudra cependant attendre le XIXe siècle pour que des progrès significatifs soient réalisés dans la classification systématique des éléments.

1.Antoine Lavoisier :

Souvent surnommé le « père de la chimie moderne », Antoine Lavoisier a jeté les bases du développement du tableau périodique. À la fin du XVIIIe siècle, il a dressé une liste de 18 éléments connus et les a classés en fonction de leurs propriétés, notamment les gaz, les métaux, les non-métaux et les terres.

2. John Newlands :

Au milieu du XIXe siècle, John Newlands a proposé la loi des octaves, qui suggérait que les éléments présentaient des propriétés similaires lorsqu'ils étaient classés par ordre croissant de poids atomique. Même si son concept était imparfait, il marquait une étape importante vers la création éventuelle du tableau périodique.

3. Dmitri Mendeleïev :

Le nom le plus synonyme du tableau périodique est celui de Dmitri Mendeleev, un chimiste russe. En 1869, Mendeleïev publie son ouvrage révolutionnaire « Principes de chimie », dans lequel il présente un tableau complet des éléments classés par poids atomique. Remarquablement, il a laissé des lacunes pour des éléments non découverts et a prédit avec précision leurs propriétés, ce qui lui a valu une large reconnaissance.

L'héritage de Mendeleïev et l'évolution du tableau périodique :

Le tableau périodique de Mendeleev a servi de base à de nouveaux progrès dans le domaine de la chimie. Au fil du temps, les scientifiques ont découvert des éléments supplémentaires, conduisant à des modifications et à des améliorations du tableau original. Parmi les contributeurs notables à son évolution figurent Henry Moseley, Glenn T. Seaborg et l'Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC).

FAQ:

T1. Combien d'éléments étaient initialement inclus dans le tableau périodique de Mendeleev ?

A1. Le tableau original de Mendeleev se composait de 63 éléments, classés par ordre croissant de poids atomique.

Q2. Les prédictions de Mendeleïev concernant les éléments non découverts se sont-elles réalisées ?

A2. Oui, remarquablement, les prédictions de Mendeleïev concernant des éléments tels que le gallium, le germanium et le scandium se sont révélées exactes lorsqu'elles ont été découvertes plus tard.

Q3. Qui a découvert le dernier élément naturel ajouté au tableau périodique ?

A3. Le dernier élément naturel, le francium, a été découvert par Marguerite Perey en 1939.

Q4. Combien d’éléments sont actuellement reconnus dans le tableau périodique ?

A4. À l'heure actuelle, le tableau périodique comprend 118 éléments, dont des éléments naturels et synthétiques.

Conclusion:

Le tableau périodique des éléments témoigne de l’ingéniosité et des efforts de collaboration de nombreux scientifiques à travers l’histoire. Depuis les premières classifications de Lavoisier jusqu'au tableau révolutionnaire de Mendeleïev, le voyage de découverte a été celui d'un raffinement et d'une expansion continus. Alors que nous continuons à explorer les frontières de la chimie, le tableau périodique reste un outil indispensable, guidant notre compréhension de l’univers à son niveau le plus fondamental.

Sources:

– Société Royale de Chimie : [https://www.rsc.org/periodic-table/]

– Société américaine de chimie : [https://www.acs.org/content/acs/en/education/whatischemistry/landmarks/mendeleevs-periodic-table.html]