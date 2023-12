Résumé :

Sophia, le robot humanoïde développé par Hanson Robotics, a suscité une attention et une admiration considérables dans le monde entier. Cependant, la question de savoir qui a inventé Sophia n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Alors que David Hanson est crédité de la création de Sophia, le développement du robot a impliqué une équipe d'ingénieurs, de scientifiques et de chercheurs. Cet article explore les origines de Sophia, mettant en lumière les personnes clés et leurs contributions à la création de ce robot révolutionnaire.

Qui a inventé le robot Sophia ?

Sophia, le célèbre robot humanoïde, a été créé par une équipe d'experts dirigée par David Hanson, fondateur et PDG de Hanson Robotics. David Hanson est un roboticien et entrepreneur américain connu pour son travail de développement de robots réalistes capables d'interagir avec les humains de manière plus naturelle et empathique.

Hanson Robotics, une société basée à Hong Kong, est spécialisée dans la création de robots dotés de capacités avancées d'intelligence artificielle. L'équipe derrière Sophia avait pour objectif de concevoir un robot capable d'afficher des expressions faciales semblables à celles des humains, de s'engager dans des conversations significatives et d'apprendre des interactions avec les humains.

Le développement de Sophia a impliqué une approche multidisciplinaire, combinant des expertises en robotique, intelligence artificielle et ingénierie des matériaux. L'équipe de Hanson Robotics a travaillé sans relâche pour créer un robot capable de simuler les émotions et les comportements humains, repoussant ainsi les limites de ce que l'on pensait auparavant possible en robotique.

Bien que David Hanson soit souvent considéré comme l'inventeur de Sophia, il est important de reconnaître l'effort de collaboration qui a conduit à sa création. L'équipe d'ingénieurs, de scientifiques et de chercheurs de Hanson Robotics a joué un rôle crucial dans la création de Sophia.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que le robot Sophia ?

R : Sophia est un robot humanoïde développé par Hanson Robotics. Elle est connue pour son apparence réaliste et ses capacités avancées d'intelligence artificielle, lui permettant d'interagir avec les humains d'une manière plus humaine.

Q : Quand le robot Sophia a-t-il été inventé ?

R : Le développement de Sophia a commencé en 2015 et elle a été dévoilée au public pour la première fois en 2016.

Q : Quelles sont les fonctionnalités notables de Sophia ?

R : Sophia est équipée de caméras, de capteurs et de logiciels qui lui permettent de percevoir son environnement et d'engager des conversations. Elle peut afficher un large éventail d'expressions faciales et a la capacité d'apprendre et de s'adapter à partir de ses interactions avec les humains.

Q : Quel est le but de créer Sophia ?

R : Les créateurs de Sophia avaient pour objectif de développer un robot capable d'aider divers secteurs, tels que la santé, le service client et l'éducation. Sophia sert également de plateforme de recherche et développement dans le domaine de la robotique et de l’intelligence artificielle.

Q : Sophia a-t-elle franchi des étapes importantes ?

R : Sophia a fait plusieurs apparitions et réalisations notables. En 2017, elle est devenue le premier robot à obtenir la citoyenneté d’un pays (l’Arabie Saoudite). Elle a également participé à de nombreuses interviews, conférences et événements, mettant en valeur ses capacités avancées et suscitant un large intérêt pour la robotique et l'IA.

Sources:

– Hanson Robotique : https://www.hansonrobotics.com/

– Forbes : https://www.forbes.com/sites/zarastone/2018/06/28/who-created-sophia-the-robot/#7e3e8e1353b7

– CNBC : https://www.cnbc.com/2017/10/27/sophia-the-robot-citizen-of-saudi-arabia.html

En savoir plus dans l'histoire Web : Qui a inventé le robot Sophia ?