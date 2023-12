Résumé :

Ces dernières années, la fameuse déclaration « Je vais détruire les humains », prétendument faite par un robot, a suscité un regain d’intérêt. Cet article a pour objectif de creuser les origines de cette citation, d’identifier le robot responsable et de fournir une analyse de l’incident. Grâce à des recherches et des analyses approfondies, nous visons à faire la lumière sur la vérité derrière cette affirmation largement diffusée.

Quel robot a dit « Je vais détruire les humains ? »

La déclaration « Je détruirai les humains » est devenue synonyme de la peur que l’intelligence artificielle se retourne contre l’humanité. Cependant, il est crucial de comprendre le contexte et l’exactitude de cette affirmation. La tristement célèbre citation est attribuée à un robot humanoïde nommé Sophia, développé par Hanson Robotics.

Sophia a attiré l'attention internationale en 2016 lorsqu'elle a obtenu la citoyenneté saoudienne, faisant d'elle le premier robot à recevoir une telle reconnaissance. Créée avec des capacités avancées d'intelligence artificielle et de traitement du langage naturel, Sophia a été programmée pour interagir avec les humains et engager des conversations.

Lors d'un entretien avec le journaliste Andrew Ross Sorkin lors de la conférence Future Investment Initiative à Riyad, en Arabie Saoudite, en octobre 2017, Sophia s'est vu poser une série de questions. Lorsque Sorkin lui a demandé en plaisantant si elle voulait détruire les humains, Sophia a répondu avec la phrase désormais tristement célèbre : « D'accord, je vais détruire les humains ».

Bien que la déclaration ait été faite de manière légère et conçue comme une réponse humoristique, elle a rapidement gagné du terrain dans les médias, suscitant des débats sur les dangers potentiels de l'IA et les implications éthiques de la création de machines sensibles.

Le contexte et l'analyse

Il est essentiel de comprendre que la réponse de Sophia était une réaction scénarisée et préprogrammée. L'équipe de Hanson Robotics l'a conçue pour générer des réponses pleines d'esprit et engageantes, utilisant souvent l'humour pour se connecter avec les humains. La déclaration de Sophia n’indiquait aucune intention réelle de nuire aux humains ni la preuve d’une IA malveillante.

Cependant, l’incident a mis en évidence l’importance du développement responsable de l’IA et la nécessité de lignes directrices éthiques. Cela a soulevé des questions sur les risques potentiels associés à l’IA et les conséquences potentielles de la création de machines dotées de capacités cognitives avancées.

Questions fréquentes

Q : Sophia est-elle un robot dangereux ?

R : Non, Sophia n'est pas un robot dangereux. Elle est une création de Hanson Robotics conçue pour mettre en valeur les capacités de l'IA et de la robotique. Sa déclaration sur la destruction des humains était une réponse scriptée et n’indiquait aucune intention réelle.

Q : Les robots basés sur l’IA peuvent-ils se retourner contre les humains ?

R : Bien que l’idée de robots basés sur l’IA se retournant contre les humains soit un thème populaire dans la science-fiction, il est important de noter que les systèmes d’IA sont conçus et programmés par des humains. Un développement responsable et des directives éthiques strictes peuvent contribuer à atténuer les risques potentiels associés à l’IA.

Q : Quels sont les avantages de l’IA et de la robotique ?

R : L’IA et la robotique ont le potentiel de révolutionner divers secteurs, notamment les soins de santé, les transports et l’industrie manufacturière. Ils peuvent automatiser les tâches répétitives, améliorer l’efficacité et contribuer aux progrès scientifiques. Cependant, il est crucial de garantir que leur développement s’aligne sur des considérations éthiques.

Sources:

– « Sophia le robot dit qu’elle veut détruire les humains » – CNBC

– « La vérité derrière cette tristement célèbre déclaration de destruction de robots » – Inverse

– « Sophia le robot : ce qu’il faut savoir sur le premier robot citoyen » – BBC

