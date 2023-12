Résumé :

Mars, la quatrième planète après le Soleil, captive depuis longtemps l'imagination des scientifiques et des passionnés de l'espace. Au fil des années, plusieurs robots ont été envoyés pour explorer la planète rouge, chacun apportant des données et des informations précieuses sur sa composition géologique et son potentiel de maintien de la vie. Dans cet article, nous plongeons dans l’histoire de l’exploration de Mars et identifions le premier robot à avoir posé le pied sur sa surface poussiéreuse.

Quel robot a exploré Mars pour la première fois ?

En ce qui concerne le premier robot à explorer Mars, l'honneur revient aux missions Mars 2 et Mars 3 de l'Union soviétique, lancées en 1971. Ces missions visaient non seulement à orbiter autour de Mars, mais également à atterrir à sa surface. Alors que Mars 2 s'est écrasé et que son atterrisseur a été détruit, Mars 3 a atterri avec succès le 2 décembre 1971, ce qui en fait le tout premier robot à explorer le terrain martien.

Mars 3 transportait un petit rover appelé Prop-M, conçu pour traverser la surface et mener des expériences. Malheureusement, la mission du rover a été de courte durée, car il a cessé de transmettre des données seulement 20 secondes après son atterrissage. Malgré son bref passage, la réussite de Mars 3 a marqué une étape importante dans l'exploration spatiale, ouvrant la porte à de futures missions vers Mars.

L'évolution de l'exploration de Mars

Depuis Mars 3, de nombreux robots ont suivi ses traces, chacun doté d'une technologie de plus en plus avancée pour percer les mystères de la planète rouge. Les missions notables incluent le programme Viking de la NASA dans les années 1970, qui comprenait deux orbiteurs et deux atterrisseurs, et la mission Mars Pathfinder en 1997, qui a déployé avec succès le rover Sojourner.

Ces dernières années, les rovers martiens de la NASA ont suscité une attention considérable et ont fait des découvertes révolutionnaires. Le rover Sojourner a été remplacé par Spirit and Opportunity, qui ont opéré sur Mars pendant plusieurs années, élargissant considérablement nos connaissances sur la géologie et l'histoire de la planète. Le plus récent ajout à la flotte de rover martiens de la NASA est Curiosity, qui a atterri en 2012 et continue d'explorer la surface martienne à ce jour.

De plus, d’autres pays ont également rejoint la course à l’exploration de Mars. La mission ExoMars de l'Agence spatiale européenne (ESA), en collaboration avec la société russe Roscosmos, vise à rechercher des signes de vie passée ou présente sur Mars. La mission comprend le Trace Gas Orbiter, arrivé sur Mars en 2016, et le rover Rosalind Franklin, dont le lancement est prévu en 2022.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Combien de robots ont exploré Mars ?

R : Plusieurs robots ont exploré Mars au fil des ans, notamment ceux du programme Viking de la NASA, la mission Mars Pathfinder et les missions en cours du rover Curiosity.

Q : Quel est le but d’explorer Mars avec des robots ?

R : Explorer Mars avec des robots permet aux scientifiques de recueillir des données sur la géologie, le climat et le potentiel de vie de la planète. Il nous aide à comprendre l’histoire de la planète et fournit des informations précieuses pour d’éventuelles futures missions humaines.

Q : Y a-t-il des missions à venir sur Mars ?

R : Oui, plusieurs missions à venir sont prévues sur Mars. Le rover Perseverance de la NASA devrait être lancé en 2020, dans le but d'étudier plus en profondeur l'habitabilité de la planète et de collecter des échantillons en vue d'un éventuel retour sur Terre. La mission ExoMars de l'ESA, comme mentionné précédemment, devrait également lancer son rover en 2022.

Q : Les robots sur Mars peuvent-ils être contrôlés depuis la Terre ?

R : Oui, les robots sur Mars peuvent être contrôlés depuis la Terre, mais en raison de la distance importante entre les deux planètes, il y a un délai dans l'envoi des commandes et la réception des données. Ce délai peut aller de quelques minutes à plus de 20 minutes, selon les positions relatives de la Terre et de Mars.

Sources:

-NASA : https://www.nasa.gov/mission_pages/mars/main/index.html

– ESA : https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Exploration/ExoMars

