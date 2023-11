Quel est l'ancien Walmart ou Sam's Club ?

Dans le monde des géants de la vente au détail, Walmart et Sam's Club sont devenus des noms connus, proposant une large gamme de produits à des prix abordables. Mais vous êtes-vous déjà demandé lequel de ces deux géants de la vente au détail est arrivé en premier ? Plongeons-nous dans l'histoire de ces géants de la vente au détail pour le découvrir.

Walmart: Fondé en 1962 par Sam Walton, Walmart était à l'origine un petit magasin discount à Rogers, en Arkansas. Avec pour vision de fournir des produits abordables aux clients, Walmart a rapidement étendu ses opérations à travers les États-Unis. Aujourd'hui, il est devenu le plus grand détaillant au monde, avec des milliers de magasins dans le monde.

Le club de Sam: En 1983, Sam Walton décide de se lancer sur le marché de gros et ouvre le premier Sam's Club à Midwest City, Oklahoma. Sam's Club visait à s'adresser aux petites entreprises et aux clients individuels qui souhaitaient acheter en gros. Il proposait un modèle basé sur l'adhésion, donnant accès à une large gamme de produits à des prix de gros.

Alors, lequel est le plus vieux ?

Walmart est plus ancien que Sam's Club. Walmart a été fondé en 1962, tandis que Sam's Club a été créé en 1983, plus de deux décennies plus tard. Cependant, il est important de noter que Walmart et Sam's Club font partie du même empire de vente au détail, puisque Sam Walton a fondé les deux sociétés.

FAQ:

Q : Qu’est-ce qu’un magasin discount ?

R : Un magasin discount est un établissement de vente au détail qui propose des produits à des prix inférieurs à ceux des magasins de détail traditionnels. Ces magasins s’efforcent souvent d’offrir un bon rapport qualité-prix en proposant des remises et des offres pour attirer les clients.

Q : Qu’est-ce qu’un marché de gros ?

R : Un marché de gros est un endroit où les marchandises sont vendues en grandes quantités à des détaillants, des entreprises ou des particuliers qui achètent en gros. Les marchés de gros offrent généralement des prix unitaires inférieurs à ceux des magasins de détail.

Q : Tout le monde peut-il faire des achats au Sam's Club ?

R : Bien que le Sam's Club s'adresse principalement aux petites entreprises, il est ouvert à toute personne titulaire d'un abonnement. Les particuliers peuvent acheter un abonnement pour accéder à la large gamme de produits disponibles aux prix de gros.

En conclusion, Walmart est le plus ancien des deux géants de la vente au détail, fondé en 1962. Sam's Club, quant à lui, a été créé en 1983 en tant que club de vente en gros destiné aux entreprises et aux particuliers souhaitant acheter en gros. Walmart et Sam's Club continuent de prospérer, offrant aux clients des produits abordables et une grande variété de choix.