La bataille commence à Finnegan's Farm : les quarts de finale des familles les plus aptes d'Irlande

Préparez-vous à une confrontation pleine d'adrénaline alors que les quarts de finale du concours Ireland's Fittest Family débutent dans un nouveau lieu passionnant : The Farm, situé dans la pittoresque vallée de Boyne, dans le comté de Meath. Cette ferme de pommes de terre de cinquième génération offrira non seulement un cadre unique à une compétition acharnée, mais mettra également à l'épreuve les prouesses physiques et mentales des quatre familles restantes en lice pour une place convoitée en demi-finale.

De Tipperary, nous avons la famille Byrnes, connue pour ses capacités athlétiques impressionnantes dans les marathons et les compétitions Ironman. La famille Bonnar de Waterford, qui a à l'esprit la défaite serrée de la saison dernière, est déterminée à faire ses preuves et à montrer son véritable potentiel. À leurs côtés se trouvent la famille Peters, également de Waterford, désireuse de rebondir après leur performance décevante de la saison 10. Et enfin, la famille Murphy de Carlow, qui ne ménage aucun effort dans sa quête de victoire, allant même jusqu'à au point de sacrifier leurs biscuits bien-aimés.

Avec un lanceur vainqueur de toute l'Irlande dans leur alignement, les Bonnars sont prêts à relever n'importe quel défi de front et à démontrer leurs compétences exceptionnelles. Chaque famille est prête à repousser ses limites, mettant en valeur ses atouts individuels dans des activités allant du kayak au frisbee ultime. Cette saison s'annonce pleine d'excitation et d'adrénaline, alors que ces familles remarquables s'affronteront dans des défis physiques extraordinaires.

Connectez-vous à RTÉ One et RTÉ Player le dimanche 26 novembre à 6h30 pour assister à l'action à couper le souffle et faire partie du voyage inoubliable vers le couronnement de la famille la plus apte d'Irlande. Ne manquez aucun moment de cette saison palpitante, où détermination, passion et engagement sans faille convergent pour créer une expérience inoubliable tant pour les participants que pour les téléspectateurs.

