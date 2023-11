Qu'est-ce qui est venu en premier Sams ou Walmart ?

Dans le monde des géants de la grande distribution, deux noms se démarquent : Sam's Club et Walmart. Ces deux sociétés sont devenues des noms connus, proposant une large gamme de produits à des prix abordables. Mais lequel est arrivé en premier ? Plongeons dans l'histoire de ces géants de la vente au détail pour le découvrir.

La naissance du Sam's Club

Sam's Club, un club-entrepôt de vente au détail réservé aux membres, est en fait né avant Walmart. Elle a été fondée par Sam Walton en 1983, avec l'ouverture du premier magasin à Midwest City, Oklahoma. Sam's Club visait à offrir aux petites entreprises et aux particuliers la possibilité d'acheter des produits en gros à des prix réduits. Le concept a rapidement gagné en popularité et le Sam's Club s'est rapidement développé à travers les États-Unis.

L'essor de Walmart

Walmart, quant à lui, a été fondée par Sam Walton en 1962. Le premier magasin Walmart a ouvert ses portes à Rogers, en Arkansas. Au départ, Walmart était un magasin discount qui proposait une grande variété de produits à bas prix. Au fil du temps, Walmart est devenu le géant de la vente au détail que nous connaissons aujourd’hui, avec des milliers de magasins dans le monde.

La connexion entre Sam's Club et Walmart

Bien que Sam's Club et Walmart soient des entités distinctes, ils font tous deux partie de la plus grande société Walmart Inc. Sam's Club fonctionne comme une filiale de Walmart, s'adressant à un segment de marché spécifique grâce à son modèle d'entrepôt basé sur l'adhésion. Cette connexion permet aux deux sociétés d'exploiter leurs ressources et de fournir à leurs clients une gamme diversifiée de produits et de services.

QFP

Q : Tout le monde peut-il faire des achats au Sam's Club ?

R : Non, le Sam's Club est un club réservé aux membres. Toutefois, l’adhésion est ouverte aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises.

Q : Sam's Club et Walmart sont-ils la même entreprise ?

R : Bien qu'ils fassent tous deux partie de Walmart Inc., Sam's Club et Walmart sont des entités de vente au détail distinctes avec leurs propres opérations distinctes.

Q : Puis-je utiliser mon abonnement Walmart au Sam's Club ?

R : Non, Walmart et Sam's Club ont des programmes d'adhésion distincts. Un abonnement Walmart ne donne pas accès au Sam's Club et vice versa.

En conclusion, Sam's Club a précédé Walmart, avec sa création en 1983. Cependant, les deux sociétés se sont développées sous l'égide de Walmart Inc., offrant aux clients une large gamme de produits et de services. Que vous recherchiez des achats en gros ou des produits essentiels du quotidien, Sam's Club et Walmart sont devenus des destinations incontournables pour des millions d'acheteurs dans le monde.