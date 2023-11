Qu'est-ce qui est venu en premier, Sams ou Costco ?

Lequel est venu en premier : Sam's ou Costco ?

Dans le monde du commerce de gros, deux géants se sont imposés comme leaders : Sam's Club et Costco. Ces clubs-entrepôts, basés sur l'adhésion, proposent une large gamme de produits à des prix réduits, attirant des millions de clients dans le monde entier. Mais la question brûlante demeure : laquelle est arrivée en premier ?

La naissance du Sam's Club

Sam's Club, une division de Walmart Inc., a été le premier à entrer en scène. Elle a été fondée par Sam Walton en 1983, dans le but d'offrir aux petites entreprises et aux particuliers la possibilité d'acheter des produits en gros à des prix inférieurs. Le Sam's Club a rapidement gagné en popularité et son modèle d'adhésion est devenu un modèle pour les futurs clubs-entrepôts.

L'essor de Costco

Costco, quant à lui, a été créé quelques années plus tard, en 1983. James Sinegal et Jeffrey Brotman ont fondé l'entreprise avec un concept similaire à celui de Sam's Club, en se concentrant sur l'offre de produits à prix réduit aux membres. L'argument de vente unique de Costco était son engagement à fournir des produits de haute qualité et un service client exceptionnel, qui ont trouvé un écho auprès des consommateurs.

QFP

Q : Qu’est-ce qu’un club-entrepôt ?

R : Un club-entrepôt est un type de magasin de détail qui vend des produits en gros à des prix réduits. Les clients doivent devenir membres pour accéder à ces clubs et profiter des économies.

Q : Comment fonctionnent Sam's Club et Costco ?

R : Sam's Club et Costco fonctionnent tous deux selon un modèle basé sur l'adhésion. Les clients paient une cotisation annuelle pour devenir membre, ce qui leur donne accès aux magasins et à des réductions exclusives.

Q : Lequel est arrivé en premier, Sam's Club ou Costco ?

R : Sam's Club a été créé en 1983, tandis que Costco a été fondée la même année. Cependant, Sam's Club a été lancé quelques mois plus tôt, ce qui en fait le premier club-entrepôt à entrer sur le marché.

Q : Y a-t-il des différences majeures entre Sam's Club et Costco ?

R : Bien que Sam's Club et Costco proposent des produits et services similaires, il existe certaines différences. Costco est connu pour ses produits de haute qualité et sa sélection unique, tandis que Sam's Club se concentre davantage sur la fourniture d'une large gamme de produits à des prix compétitifs.

En conclusion, Sam's Club détient le titre de premier club-entrepôt à orner le paysage de la vente au détail. Cependant, Sam's Club et Costco sont devenus des noms connus, offrant aux consommateurs la possibilité d'économiser de l'argent tout en achetant en gros. Que vous préfériez Sam's Club ou Costco, les deux ont révolutionné notre façon de magasiner et continuent de prospérer sur le marché de gros concurrentiel.