Vivez la magie du défilé de bateaux avec de délicieuses options de restauration à Dana Point

Le défilé annuel des lumières en bateau au port de Dana Point est de retour et meilleur que jamais. Cette année, sur le thème Candyland, le port sera transformé en un paradis de vacances fantaisiste. Pendant que vous profitez de l'exposition éblouissante de navires illuminés naviguant dans le port, assurez-vous de satisfaire vos envies avec de délicieux plats provenant des restaurants locaux.

Beach Harbor Pizza est l'endroit idéal pour une bouchée rapide et pratique. Prenez une tarte entière ou une pizza à la part et trouvez un endroit confortable près de l'eau pour profiter du défilé. Si vous recherchez une expérience culinaire décontractée, rendez-vous au Brig pour des petits-déjeuners, des hamburgers, des pâtes et des plats de fruits de mer. Bien qu'il n'offre pas de vue sur le défilé, le patio offre une atmosphère détendue.

Pour ceux qui aiment le sucré, consultez Coffee Importers / Scoop Deck. Cet établissement populaire propose des glaces Lappert, des boissons au café faites à la main, des sandwichs et des jus de fruits. Situé à proximité des quais, c'est un excellent choix pour assister à la parade des bateaux. El Torito, une chaîne alimentaire mexicaine populaire, offre une vue fantastique sur le port. Offrez-vous des margaritas et des tacos tout en profitant du spectacle de lumière.

Si vous êtes amateur de vin, Frisby Cellars est une visite incontournable. Située à l'extrême sud du port, cette salle de dégustation propose des vins élaborés à partir de raisins Paso Robles. Accompagnez votre vin de délicieux fromages et viandes. Pour une expérience culinaire plus formelle, Gemmell's est l'endroit idéal. Ce restaurant franco-continental propose une variété de plats, notamment des langoustines aux crevettes et un carré d'agneau rôti.

Glasspar, un restaurant gastronomique situé juste en face du port, propose un menu à base de fruits de mer. Ne manquez pas leurs cocktails de vacances saisonniers. Harpoon Henry's est une autre excellente option avec une terrasse chauffée et des fenêtres offrant les meilleures vues sur le spectacle de lumière. Offrez-vous un cocktail de crevettes géantes, des hamburgers, du poisson-frites ou une variété de plats de fruits de mer.

Les autres restaurants de la région incluent le Jimmy's Famous American Tavern pour ses copieux plats américains et le Jon's Fish Market pour ses délicieux fish and chips.

Faites de la parade des lumières en bateau de cette année à Dana Point une expérience mémorable en vous livrant aux délicieuses options de restauration disponibles à proximité du parcours du défilé. N'oubliez pas d'appeler à l'avance pour vérifier la disponibilité et faire des réservations.