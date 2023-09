Xur revient avec une sélection actualisée d'exotiques et de légendaires

Ce week-end, Xur a fait son apparition dans Destiny 2 avec une nouvelle sélection d'objets de classe exotique et légendaire. Alors que les joueurs poursuivent leur aventure de la saison 22, Xur offre la possibilité d'acquérir de nouveaux rouleaux d'armure exotique, une arme exotique manquée et d'autres objets à ajouter à votre collection.

Pour trouver Xur cette semaine, dirigez-vous vers Nessus et dirigez-vous vers The Watcher's Grave. Une fois arrivé, cherchez un grand arbre avec de la mousse rose sur le côté droit de la zone. Grimpez sur sa grande branche plate et vous trouverez Xur qui vous attend.

Pour son arme, Xur propose le Crimson, un excellent canon à main pour votre emplacement Kinetic. Cette arme puissante tire une rafale de trois coups et se recharge instantanément lors d'attaques de précision. Les chasseurs peuvent récupérer l'armure de jambe Gemini Jester, les Titans peuvent récupérer le casque Helm of Saint-14 et les Warlocks peuvent acheter le casque Crown of Tempests.

Xur propose également la quête Xenology, qui peut être complétée en participant à Vanguard Ops ou en remportant des matchs Crucible et Gambit. En accomplissant cette quête, les joueurs peuvent gagner un chiffre exotique, qui peut être utilisé pour obtenir les objets exotiques souhaités auprès de Maître Rahool.

En plus des offres exotiques, Xur propose une variété d'armes et d'armures légendaires disponibles à l'achat. Des lance-grenades aux canons à main, il existe toute une gamme d'options adaptées à différents styles de jeu.

Ne manquez pas l'occasion d'enrichir votre arsenal et de compléter votre collection. Visitez Xur avant qu'il ne disparaisse lors de la réinitialisation hebdomadaire.

