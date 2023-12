Tendances météorologiques dans le New Jersey : retour en arrière et avenir

Résumé : En réfléchissant aux quatre derniers hivers dans le New Jersey, nous pouvons observer une gamme variée de conditions météorologiques, depuis des températures historiquement chaudes et des chutes de neige minimes jusqu'à de violents blizzards et des conditions douces. Alors que nous anticipons l’arrivée de l’hiver, les experts préviennent qu’il est difficile de prédire avec certitude à quoi s’attendre. La météo imprévisible du New Jersey oblige les résidents à se préparer à tout scénario.

2023 : un hiver étonnamment chaud

L'hiver dernier, le New Jersey a connu une anomalie en termes de météo. Avec une température moyenne de 38.5 degrés, il s'agit du deuxième hiver le plus doux de l'histoire de l'État. La chaleur inhabituelle s'est étendue jusqu'au mois de février, qui est devenu le plus chaud jamais enregistré, avec une température moyenne de 40 degrés. De plus, les chutes de neige ont été minimes, avec un total moyen de seulement 3 pouces dans tout l'État, le deuxième plus bas de l'histoire. À l’approche de la nouvelle saison, il sera intéressant d’observer si cette tendance persiste.

2021-2022 : le sud de Jersey surpasse le nord de Jersey en termes de chutes de neige

Fait rare, le sud de Jersey a reçu plus de chutes de neige que le nord de Jersey au cours de cet hiver. Avec une chute de neige moyenne de 24.8 pouces, le sud de Jersey a dépassé les 22.7 pouces du nord de Jersey. Des jours spécifiques comme le 28 janvier 2022, le comté d’Atlantic a reçu plus de neige que le comté de Bergen. Les recherches de l'Université Rutgers ont indiqué une moyenne de chutes de neige à l'échelle de l'État de 20.4 pouces, légèrement inférieure à la moyenne. La température hivernale était en moyenne de 35.6 degrés, soit 1.7 degrés au-dessus de la normale.

2020-2021 : la féroce tempête de février

Il y a trois ans, février a été un mois record pour le nord de Jersey. Certaines villes ont connu jusqu'à 2 pieds de neige au cours du premier week-end, et certaines zones des comtés de Morris et de Sussex ont connu plus de 30 pouces. Les chutes de neige se sont poursuivies tout au long du mois, entraînant une moyenne de 36.9 pouces dans sept comtés du nord de Jersey, ce qui en fait le mois de février le plus enneigé depuis 128 ans. Le sud de Jersey a reçu moins de neige, contribuant à un total de 29.7 pouces à l'échelle de l'État. La température moyenne hivernale était de 34.3 degrés.

2019-2020 : Un hiver doux

Au cours de cette saison de neige, le New Jersey a connu des chutes de neige inférieures à la moyenne, avec une moyenne de 4.7 pouces à l'échelle de l'État. L'hiver a également été caractérisé comme l'une des années les plus chaudes de l'histoire du New Jersey.

Regard vers l’avenir : des prévisions incertaines

Le climatologue de l'État, le Dr David Robinson, souligne l'imprévisibilité de la météo dans le New Jersey. Bien qu’il estime peu probable qu’une nouvelle saison de neige consécutive soit maigre, il reconnaît que la certitude est impossible. Le phénomène El Nino dans le Pacifique tropical pourrait avoir un impact sur les niveaux de précipitations. En fin de compte, les températures détermineront la quantité de neige qui tombera au cours de l’hiver à venir. Quelle que soit l'évolution de la météo, il est crucial que les résidents restent vigilants, s'emmitouflent et donnent la priorité à la sécurité sur les routes tout au long de la saison.