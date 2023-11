Où vivent les propriétaires de Walmart ?

Dans le domaine des géants de la vente au détail, Walmart se présente comme l’une des entreprises les plus reconnaissables et les plus influentes au monde. Avec son vaste réseau de magasins et sa gamme diversifiée de produits, Walmart est devenu un nom familier pour des millions d'acheteurs. Mais vous êtes-vous déjà demandé où résident les propriétaires de cet empire du commerce de détail ? Plongeons dans le monde des propriétaires de Walmart et découvrons où ils habitent.

La famille Walton, descendante du fondateur de Walmart, Sam Walton, est le principal propriétaire de l'entreprise. En 2021, la famille détient collectivement environ 50 % des actions de Walmart, ce qui en fait l'une des familles les plus riches au monde. Bien que les membres de la famille soient répartis dans différents endroits, la majorité d'entre eux résident aux États-Unis.

Où vivent les membres de la famille Walton ?

La famille Walton est fortement présente dans l'État de l'Arkansas, où se trouve le siège social de Walmart. Bentonville, une petite ville du nord-ouest de l'Arkansas, abrite le siège social de Walmart et sert de plaque tournante centrale pour les opérations de l'entreprise. De nombreux membres de la famille Walton ont choisi de résider dans cette région, conservant ainsi des liens étroits avec les racines de l'entreprise.

En plus de l'Arkansas, certains membres de la famille Walton ont choisi de vivre dans d'autres régions des États-Unis. Par exemple, Alice Walton, la fille du fondateur de Walmart, réside au Texas et est connue pour sa vaste collection d'art exposée au Crystal Bridges Museum of American Art à Bentonville.

Quelle est la valeur nette de la famille Walton ?

En 2021, la valeur nette de la famille Walton est estimée à environ 250 milliards de dollars, selon Forbes. Cette richesse stupéfiante provient principalement de leur participation dans Walmart. La fortune de la famille leur a permis de vivre une vie de luxe et d'influence, grâce à diverses initiatives philanthropiques et investissements dans différentes industries.

En conclusion, même si les membres de la famille Walton sont dispersés dans différents endroits, leurs liens avec Walmart et ses origines en Arkansas restent forts. Bentonville sert de point focal pour la famille, dont beaucoup résident dans la région. En tant que propriétaires de Walmart, leur influence s’étend bien au-delà de leur domicile, façonnant le paysage du commerce de détail à l’échelle mondiale.

Définitions:

– Géants de la vente au détail : grandes entreprises qui dominent le secteur de la vente au détail.

– Walmart : une société multinationale de vente au détail qui exploite une chaîne d'hypermarchés, de grands magasins discount et d'épiceries.

– Descendants : Personnes directement liées à un ancêtre particulier.

– Activités philanthropiques : activités ou projets entrepris pour promouvoir le bien-être d’autrui, généralement par le biais de dons ou d’actions caritatives.