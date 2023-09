L'histoire inédite des premières femmes astronautes américaines : briser les barrières et atteindre de nouveaux sommets

Dans « The Six : L'histoire inédite des premières femmes astronautes américaines », Loren Grush explore le parcours de six femmes extraordinaires qui ont brisé le plafond de verre dans le monde dominé par les hommes de l'exploration spatiale. Grush remet en question le récit dominant de la domination des hommes blancs dans la course à l'espace et souligne les contributions significatives de ces femmes, qui faisaient partie de la première classe de la NASA à inclure des femmes.

Grush se concentre sur la vie de Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon et Shannon Lucid. Ces femmes ont rejoint le corps des astronautes de la NASA en 1978 et étaient déterminées à atteindre des hauteurs qui leur étaient auparavant interdites.

« Les Six » donne un aperçu de leurs motivations et de leurs hésitations, offrant un aperçu des moments où chaque femme a réalisé qu'elle pouvait postuler pour devenir astronaute. Grush décrit leur processus de sélection comme une étape importante vers la diversité, même si la classe était encore majoritairement composée d'hommes blancs.

Le livre aborde également les défis auxquels ces femmes ont été confrontées, notamment l'attention sexiste des médias, les spéculations chauvines sur la romance et le sexe dans l'espace, et la lutte pour concilier vie personnelle et professionnelle. Grush donne des exemples de leur résilience et de leur détermination face à l'adversité, comme la bataille de Ride pour protéger sa vie privée et sa santé mentale face à l'attention des médias.

« The Six » met également en lumière le rôle crucial joué par les champions de la diversité au sein et à l’extérieur de la NASA. Ruth Bates Harris, une employée de la NASA, a ouvertement critiqué l'agence pour son manque de diversité. Les Mercury 13, un groupe de femmes qui ont subi des tests rigoureux au début des années 1960 pour prouver qu'elles étaient capables de devenir astronautes, sont également reconnues.

Grush intègre les expériences quotidiennes des astronautes, révélant les aspects étonnamment banals de leur travail. Ils ont testé des combinaisons spatiales, manœuvré des bras robotiques et ont affronté les complexités du travail avec des collègues masculins qui affichaient des calendriers pin-up sur les portes de leur bureau.

Même si le livre n’est pas dénué de dangers et de tragédies, Grush met l’accent sur le courage et la persévérance qui transcendent le genre et la race. La catastrophe du Challenger nous rappelle les risques inhérents à l’exploration spatiale et le sacrifice ultime consenti par Resnik.

Grâce à des recherches méticuleuses et à une narration captivante, « Les Six » élargit notre compréhension de la course à l’espace et remet en question les notions traditionnelles sur qui peut appartenir à « toute la famille de l’humanité ».

Source: Le New York Times