Black Friday 2023 : préparez-vous pour l'expérience de shopping ultime

Le Black Friday, l’extravagance du shopping très attendue, approche à grands pas. Comme toujours, cet événement promet d’apporter des réductions incroyables et des offres incroyables sur une large gamme de produits. Que vous recherchiez les derniers gadgets technologiques, des vêtements élégants, des articles pour la maison ou des jouets, le Black Friday 2023 est le jour à marquer sur votre calendrier.

Quand est le Black Friday 2023?

Le Black Friday 2023 est prévu pour le 24 novembre, le lendemain immédiat de Thanksgiving. Alors qu'il ne reste que quelques semaines, il est temps de commencer à préparer votre liste de courses et de vous préparer à profiter de rabais incroyables.

Que pouvez-vous attendre d’Amazon ?

Amazon, le géant de la vente au détail, est réputé pour ses offres Black Friday. Ils offriront une multitude de réductions fantastiques dans diverses catégories. De l'électronique à la mode, des produits essentiels pour la maison au divertissement, Amazon a ce qu'il vous faut. Gardez un œil sur les annonces à venir sur leur site Web pour plus d’informations.

Comment être sûr de ne rien manquer d'offres ?

Pour garder une longueur d'avance et vous assurer de ne manquer aucune offre du Black Friday, Amazon propose plusieurs options pratiques. Vous pouvez commencer à parcourir leur page Offres plus tôt pour des offres exclusives. De plus, si vous possédez un appareil Alexa, vous pouvez recevoir des notifications d'offres personnalisées jusqu'à 24 heures à l'avance en fonction de votre liste de souhaits, de vos paniers et de vos listes Enregistré pour plus tard. Vous pouvez même demander à Alexa de vous rappeler lorsque les offres sont mises en ligne ou d'effectuer un achat directement via l'appareil.

Comment rejoindre Prime à temps pour le Black Friday ?

Si vous souhaitez profiter pleinement des avantages de l'abonnement Amazon Prime pendant la période des fêtes et au-delà, c'est le moment idéal pour vous inscrire. Avec Prime, vous aurez accès à une livraison rapide et gratuite, à des offres exclusives et à une gamme d'options de divertissement.

Pour seulement 14.99 $ par mois ou 139 $ par an, n'importe qui aux États-Unis peut devenir membre Prime. Alternativement, vous pouvez démarrer un essai gratuit de 30 jours pour profiter des avantages avant de vous engager. Les étudiants peuvent également bénéficier d'un essai de six mois de Prime Student pour seulement 7.49 $ par mois ou 69 $ par an. De plus, les bénéficiaires d'aide gouvernementale éligibles peuvent rejoindre Prime Access pour 6.99 $ par mois.

Ne manquez pas les économies et la commodité incroyables qu'offre Amazon Prime. Inscrivez-vous dès maintenant pour commencer à explorer un monde de divertissement, des offres exclusives et bien plus encore.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand est le Black Friday 2023?

Le Black Friday 2023 tombe le 24 novembre, le lendemain de Thanksgiving.

À quels types d’offres puis-je m’attendre sur Amazon lors du Black Friday ?

Amazon proposera une large gamme d’offres dans diverses catégories. Restez à l'écoute pour plus d'informations.

Comment puis-je être sûr de ne pas manquer d'offres ?

Consultez la page Offres d'Amazon pour les premières offres. Vous pouvez également recevoir des notifications d'offres personnalisées d'Alexa en fonction de votre liste de souhaits, de vos paniers ou de vos listes enregistrées pour plus tard. Demandez simplement à Alexa : « Quelles sont mes offres ? » Vous pouvez également demander à Alexa de vous rappeler des offres ou d'effectuer un achat pour vous.

Comment puis-je rejoindre Amazon Prime ?

Pour rejoindre Amazon Prime, vous pouvez souscrire à un abonnement mensuel à 14.99 $ par mois ou à un abonnement annuel à 139 $ par an. Alternativement, vous pouvez démarrer un essai gratuit de 30 jours si vous êtes éligible. Les étudiants universitaires et les bénéficiaires d’aide gouvernementale admissibles disposent de leurs propres options d’adhésion spéciales. Visitez le site Web d'Amazon pour en savoir plus sur les abonnements Prime et les réductions.