À quoi s'attendre dans la prochaine mise à jour du logiciel iOS 17

Alors que le prochain événement principal d'Apple « Wonderlust » sera diffusé en direct le 12 septembre, les consommateurs attendent avec impatience la sortie de nouveau matériel, y compris la série iPhone 15. Parallèlement aux nouveaux appareils, Apple introduit toujours de nouveaux logiciels pour ses produits. Cette année, l'accent est mis sur la sortie d'iOS 17, annoncée en juin lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC).

Les développeurs et les bêta-testeurs publics ont eu l'occasion de tester la nouvelle version d'iOS pour iPhone et iPad devant le grand public. Jusqu'à présent, il y a eu huit versions bêta pour les développeurs et six versions bêta publiques depuis la version limitée. Le logiciel a subi plusieurs améliorations et corrections de bugs basées sur les commentaires des utilisateurs lors de la phase de test bêta.

Quant à la date de sortie officielle, le site Web d'Apple indique simplement « cet automne ». Cependant, aucune date de sortie spécifique n'a été fournie au 11 septembre. On peut supposer que la sortie aura lieu à peu près en même temps que la nouvelle série d'iPhone 15.

iOS 17 et iPadOS 17 sont disponibles pour les membres du programme pour développeurs d'Apple depuis le discours d'ouverture de la WWDC du 5 juin. Des versions bêta publiques ont été mises à disposition le 12 juillet. Les rapports de Bloomberg suggèrent que les deux mises à jour logicielles seront publiées simultanément.

iOS 17 devrait apporter plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations pour améliorer l'expérience utilisateur. Cependant, les détails spécifiques de ces fonctionnalités n’ont pas été officiellement divulgués. Les utilisateurs peuvent s'attendre à une interface plus raffinée et intuitive, des performances améliorées, des fonctionnalités de confidentialité avancées et peut-être de nouvelles fonctionnalités qui correspondent à l'engagement d'Apple en faveur d'une conception centrée sur l'utilisateur.

En conclusion, la sortie d’iOS 17 aux côtés de la série iPhone 15 est très attendue. L'engagement d'Apple en faveur de la qualité et de l'amélioration continue ressort clairement des nombreuses versions bêta et des commentaires des utilisateurs. Alors que nous attendons avec impatience la sortie officielle, il est passionnant d’imaginer les améliorations et fonctionnalités qu’iOS 17 apportera à nos appareils Apple bien-aimés.

Sources:

– Conférence mondiale des développeurs (WWDC) – Apple

– Rapport Bloomberg sur la sortie d'iOS 17