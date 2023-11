L'enthousiasme continue : Apple Music Replay maintient la musique vivante

Alors que la fin de l’année 2023 approche, les amateurs de musique sont impatients de se remémorer leurs morceaux préférés de l’année. Et tandis que les utilisateurs de Spotify attendent avec impatience Spotify Wrapped, les utilisateurs d'Apple Music peuvent également s'attendre à leur propre Apple Music Replay.

Apple Music Replay, tout comme Spotify Wrapped, est une fonctionnalité annuelle qui offre aux utilisateurs une représentation visuelle agréable de leurs habitudes d'écoute tout au long de l'année. Des gifs accrocheurs aux photos interactives, les utilisateurs peuvent célébrer leur voyage musical avec style.

La meilleure partie? Apple Music Replay ne limite pas le plaisir à une période spécifique de l'année. Bien que les listes de lecture et les statistiques Spotify Wrapped ne soient disponibles que pour une période de temps limitée, les utilisateurs d'Apple Music ont le luxe d'accéder à leur liste de lecture Replay à tout moment et en tout lieu. Non seulement cela, mais ils peuvent également se replonger dans les playlists des années précédentes, leur permettant de revivre la nostalgie et de découvrir la musique qui a défini leur passé.

Selon les utilisateurs du forum de discussion de la communauté Apple, Apple Music Replay est mis à jour chaque semaine, en particulier tous les dimanches. Ainsi, que ce soit pendant les fêtes de fin d'année ou à tout autre moment de l'année, les utilisateurs peuvent compter sur leur playlist Replay pour continuer à groover.

Pour rendre l'expérience encore plus attrayante pendant la période des fêtes, les utilisateurs d'Apple Music peuvent être invités à explorer leur Apple Music Replay. Ces invites les guideront vers les gifs fascinants et les photos interactives, tout comme ceux trouvés dans Spotify Wrapped.

Alors, à l'approche de la fin de l'année, préparez-vous à chérir vos moments musicaux avec Apple Music Replay. Que vous soyez un utilisateur dévoué de Spotify ou d'Apple Music, la joie de revivre vos morceaux préférés est universelle. Laissez la musique jouer !

QFP

Qu'est-ce qu'Apple Music Replay ?

Apple Music Replay est une fonctionnalité annuelle qui présente des listes de lecture personnalisées et des représentations visuelles des habitudes d'écoute d'un utilisateur tout au long de l'année. Il permet aux utilisateurs d'Apple Music de revivre leurs moments musicaux préférés et de découvrir la musique qui a défini leur passé.

Quand Apple Music Replay est-il mis à jour ?

Apple Music Replay est mis à jour tous les dimanches, offrant aux utilisateurs une actualisation hebdomadaire de leur liste de lecture Replay.

Puis-je accéder aux listes de replay des années précédentes sur Apple Music ?

Oui, les utilisateurs d'Apple Music ont la possibilité d'accéder aux listes de lecture Replay des années précédentes, ce qui leur donne la possibilité de se remémorer et de redécouvrir la musique qui a influencé leur passé.